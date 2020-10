HPK:n toimitusjohtaja uskoo liigaseurojen kestävän koronakurimuksen – "Jos HPK olisi kohdannut koronan viisi vuotta sitten, HPK olisi mennyt nurin"

HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen kertoi ennen kautta HPK:n taloudellisen kipurajan olevan 50 prosenttia Pohjantähti-areenan 5 360 katsojan kapasiteetista.

Tällä hetkellä HPK saa rajoitusten mukaisesti päästää halliin 3 050 katsojaa, mutta kolmen kotiottelun yleisömäärät 2 006, 651 ja 713 ovat olleet pettymyksiä. Yleisömäärissä on kuitenkin huomioitava, että HPK on ilmoittanut vain paikalle saapuneet katsojat.

Toivasen mukaan myytyjen lippujen suhteen tilanne ei ole aivan yhtä synkeä, sillä myytyjen lippujen määrä oli noin 2 000 per peli myös tuplaviikonlopun Lukko- ja Sport -otteluissa.

Toivasen mukaan HPK kuitenkin tuottaa tähänastisilla yleisömäärillä liikevaihtoa ottelua kohden 30 000–50 000 euroa vähemmän per ottelu normaalitilanteeseen verrattuna.

Viime kaudella, jos koronaviruspandemia ei olisi keskeyttänyt runkosarjaa ennen loppuunmyydyksi arvioitua viimeistä Ilves-kotiottelua, HPK olisi tehnyt uuden yleisökeskiarvoennätyksensä runkosarjassa. Ennen viime kauden viimeistä ja pelaamatta jäänyttä Ilves-kotiottelua HPK:n kauden yleisökeskiarvo oli 3 930 katsojaa.

– Jokaisen seuraihmisen Suomessa pitää olla huolissaan, koska emme tiedä kuinka kauan koronaviruspandemian aiheuttamat vaikutukset tulevat jatkumaan. HPK on kuitenkin terveellä pohjalla, vaikka tiedämme, että tästä kaudesta ei ole tulossa taloudellisesti hyvää, Toivanen sanoo.

– Viikko kerrallaan menemme eteenpäin ja teemme jatkuvasti laskentaa ja analysointia, mitkä ovat oikeat ratkaisut. Näinä aikoina tarvitaan nopeaa reagointikykyä.

Viime vuosina tehty taloudellinen jälki on kuitenkin parantanut HPK:n mahdollisuuksia selviytyä jopa koronan kurituksesta.

– Jos HPK esimerkiksi olisi kohdannut viisi vuotta sitten tämän koronatilanteen, HPK olisi mennyt nurin, Toivanen kertoo.

Jatkotartuntoja ei havaittu katsomossa

HPK:n paikalla olevissa yleisömäärissä on havaittavissa huolta saapua jääkiekkokatsomoon nykyisessä koronapandemiatilanteessa.

Toivanen sanoo ymmärtävänsä huolen, mutta muistuttaa HPK:nkin tehneensä kaikkensa mahdollisimman turvallisen ottelutapahtuman järjestämiseksi.

– Kaikilla liigapaikkakunnilla on tehty erittäin hyvää pohjatyötä. Kun on yksittäisistä ihmisistä kysymys, joku oireeton henkilö saattaa saapua halliin – se on väistämätöntä. Asian tärkeä ydin on se, että HPK:n otteluissa ei ole raportoitu meille yhtään jatkotartuntaa, Toivanen sanoo.

– Se on osoitus, että ohjeistuksemme – jotka sisältävät esimerkiksi turvavälit, jaetut maskit, käsidesit ja katsomoiden lohkottamiset – toimivat.

”Uskoisin, että seurat selviytyvät”

Liigan ympärillä on riittänyt keskustelua siitä, kestävätkö seurat nykyisen koronatilanteen taloudelliset vaikutukset.

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi Iltalehdelle Liigan tehneen päätöksen, jossa se on valmis järjestämään osakekokouksen nopealla aikataululla, mikäli jokin seura ilmoittaisi kykenemättömyytensä jatkamaan sarjakautta loppuun.

Sarjan keskeyttämispäätös edellyttäisi Hiltusen mukaan kahden kolmasosan määräenemmistön siunauksen päätökselle.

Toivanen on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että Liiga-seurat pystyvät selviytymään historiansa vaikeimmasta ajanjaksosta.

– Jos pitäisi veikata, uskoisin, että seurat selviytyvät tästä. Viimeisen viiden vuoden liigaseurat ovat tehneet töitä yrityksien eteen. Olemme kuitenkin HPK:n suhteen tilanteessa, jossa hallituskin pohtii, kuinka paljon olemme valmiita käyttämään olemassa olevaa puskuria tämän kauden haasteisiin.

JYP aloitti ensimmäisenä liigaseurana kauden aikana koko henkilöstönsä kattavat yt-neuvottelut.

Onko HPK:ssa yhteistoimintaneuvotteluvaihtoehto lähestymässä?

– En halua spekuloida vielä, mitkä ovat mahdollisia keinoja sopeuttaa toimintaa tai mitkä olisivat toimenpiteet sitä varten. Jos tilanne pitkittyy, jotain on kuitenkin tehtävä.

”Näen tärkeänä, että pelaamme”

Toivanen näkee, että jääkiekkoliigalla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli seuratuimpana urheilulajina ja maan ainoana aitona täysverisenä ammattilaissarjana.

Siksi Toivanen toivoo, että kautta ei päädyttäisi keskeyttämään, vaikka suurimmalla on tietysti myös suurimmat kulurakenteet.

– Kaikissa olosuhteissa näen tärkeänä sen, että pelaamme. Toivon ja uskon, että seurat löytävät ratkaisut tarvittaviin toimenpiteisiin, Toivanen sanoo.

– Yhteiskunnassa voi kuitenkin tapahtua nopeastikin isoja asioita. Pandemiatilanne on arvaamaton luonteeltaan. Jos tilanne laajenee pahemmaksi ja joku muu päättää sulkea sarjan, se on asia erikseen. Mutta en näe kauden keskeyttämistä Liigassa ainakaan kärkivaihtoehtona. HäSa