HPK:n U18-joukkueessa koronavirustartunta

HPK-juniorijääkiekon U18-joukkueessa on todettu keskiviikkona yksi koronavirustartunta, tiedotti seura nettisivuillaan torstaina.Joukkueeseen kuuluvat ikäluokan SM-sarjassa pelaavan joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt.Joukkue on asetettu tartuntalain mukaiseen karanteeniin. Joukkueen karanteenin ajalle osuvat ottelut siirretään toiseen ajankohtaan.HPK-juniorijääkiekon toiminnanjohtajan Marko Rahikaisen mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tavoittanut kaikki joukkueen jäsenet ja on myös testannut henkilöitä.– Kaikilla on nyt hieman eripituisia karanteeneja. Tässä…