HPK:n U20-joukkueessa kaksi uutta koronavirustartuntaa – Kaikki joukkueen jäsenet ovat karanteenissa

HPK:n U20 -joukkueen jäsenten testituloksista on varmistunut kaksi uutta koronavirustartuntaa, seura tiedotti lauantaina iltapäivällä. Yhteensä viisi joukkueen jäsentä on nyt todettu sairastuneen koronavirukseen. Koronatartunnan saaneet ovat seuran tiedotteen mukaan kotihoidossa ja sairastuneiden oireet ovat lieviä tai he ovat oireettomia. Oireettomat ovat käyneet testeissä henkilökohtaisten syiden takia ja oireita saaneet on testautettu normaalin ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki…