HPK:n U20-nuorilla vaikea paluu peleihin – "Olimme tänään yksinkertaisesti ihan kaikessa perässä"

Karanteenitauoltaan U20-nuorten SM-sarjaan keskiviikkona paluun tehneellä HPK:lla oli vaikea ilta Lahdessa. Kotijoukkue Pelicans oli Kerhon nuoria parempi runsasmaalisessa ottelussa numeroin 12–5 (4–2, 4–2, 4–1).

Kerho sai otteluun mainion alun, kun se meni avauserän alussa Anton Sihvosen ja Janne Välimaan maaleilla 0–2-johtoon. Pelicans kuitenkin toipui vieraiden salama-alusta nopeasti ja teki ensimmäisessä erässä vielä neljä maalia. Sen jälkeen HPK ei enää pisteiden syrjään kiinni päässytkään vaan oli loppupelin ajan vähintään kolme maalia tappiolla.

HPK:sta onnistuivat maalinteossa avauserän jälkeen Severi Savijoki (1+1), Justus Ojala (1+1) ja Jiri Parviainen. Pelicansin tehokkaimmat pelaajat olivat 1+3-tehot saalistaneet Aatu Jämsen ja Juuso Heikkilä, sekä kolme maalia Kerhon verkkoon iskenyt Alexander Forslund.

HPK:n U20-joukkueen päävalmentaja Marko Rairama myönsi, että pitkä karanteeni näkyi joukkueen esityksessä Lahdessa.

– Se ikävä fakta näkyi, että pääsimme tiistaina vetämään ensimmäiset joukkuetreenit, ja osa pelaajista pääsi vasta tänään aamulla mukaan treeneihin, kun karanteeni loppui. Olimme tänään yksinkertaisesti ihan kaikessa perässä. Varsinkin oman pään puolustamisessa teimme karmeita virheitä, ja vastustaja hyökkäsi todella hyvin. Meillä ei tällä kertaa vain millään riittänyt, Rairama myönsi.

Karanteeni on nyt joka tapauksessa ohi, ja HPK pääsee keskittymään taas arkeen. Se pelaa seuraavan kerran viikonloppuna, ensin lauantaina JYPin vieraana ja sitten sunnuntaina kotonaan Rauman Lukkoa vastaan.