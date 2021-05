HPK:n Valtteri Puustinen solmi tulokassopimuksen NHL:ään

HPK:n hyökkääjä Valtteri Puustinen on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Pittsburgh Penguinsin kanssa.

Pittsburgh Penguins ilmoitti, että se on tehnyt kaksivuotisen tulokassopimuksen Valtteri Puustisen, 21, kanssa.

Puustinen on seuran seitsemännen kierroksen varaus vuoden 2019 varaustilaisuudesta.

Seura kertoi asiasta myös Twitterissä:

The Penguins have signed forward Valtteri Puustinen to a two-year, entry-level contract.

Puustinen was one of Pittsburgh’s seventh-round draft picks in the 2019 NHL Draft. His contract will begin at the start of the 2021.22 campaign.

— Pittsburgh Penguins (@penguins) May 6, 2021