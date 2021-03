HS: HIFK:sta löytynyt lisää koronatartuntoja

Jääkiekkoliigassa pelaavassa HIFK:ssa on paljastunut uusia koronatartuntoja, kertoo Helsingin Sanomat. Tartuntoja on HIFK:n tiedotuksen mukaan enemmän kuin yksi.HIFK:n liigajoukkueessa ilmeni yksi koronavirustartunta viime sunnuntaina. Sen jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin tartuntatautiviranomainen asetti joukkueen taustahenkilöineen 14 vuorokauden karanteeniin. Nyt HIFK:sta on paljastunut uusintatestissä lisää koronatartuntoja.Liigahallitus päätti poikkeustilanteessa, että HIFK:lta perutaan koronapandemian aikana 17.–27. maaliskuuta seitsemän…