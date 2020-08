Hugolla golfataan juhlatunnelmissa – Aulangon lehmusten välissä on pelattu jo 80 vuotta

Golfmailat ovat heiluneet Aulangolla jo lähes 80 vuotta. Suomen vanhimmalla samassa muodossaan olevalla yhdeksän reiän kentällä pelattiin ensimmäiset kilpailut syyskuun 15. päivänä vuonna 1940. Pääosin helsinkiläisten golffareiden Hämeen valloitus jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä sotavuosina ja pitkään vielä niiden jälkeenkin kentällä viljeltiin muun muassa perunaa. Todenteolla golf alkoi juurtua Aulangolle huhtikuun 15. päivänä vuonna 1959, jolloin perustettiin Aulangon Golfklubi.

– Golfkenttää Aulangolle ryhdyttiin rakentamaan Aulangolle jo vuonna 1938. Kentän oli määrä olla kunnossa vuoden 1940 Helsingin olympialaisiin, mutta sodan takia niitä kisoja ei sitten pidettykään. Kenttää olivat alkujaan puuhaamassa Hämeenlinnaan pääosin helsinkiläiset golffarit (Helsingin Golfklubi perustettiin vuonna 1932), mutta pikkuhiljaa mukaan tuli myös lähiseudun väkeä, muun muassa metsänhoitaja Kurt Palmroth, kertoo Aulanko Golfin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari.

Kuivasaari on ollut mukana Hämeenlinnan golfkuvioissa jo 1960-luvun lopulta lähtien. Jo mailapoikana hän ennätti kuulla monta tarinaa Aulangon kentän vaiheista.

Golfia harrastettiin pienimuotoisesti Aulangolla myös 1940–1950-luvuilla. Epävirallinen AGK oli nimittäin olemassa jo vuosina 1940–42, ja uudelleen kenttää ryhdyttiin muokkaamaan pelikuntoon 1950-luvun puolivälin jälkeen.

– Meillä on seuralla tallessa paljon asiakirjoja ja karttaluonnoksia kentän alkuvaiheista. Niistä selviää muun muassa se, että monikin väylä pelattiin aluksi par-kolmosena ja ysiväylä oli vastaavasti par-vitonen. Samassa asussa kenttä on ollut kuitenkin alusta saakka. Talin kentälläkin Helsingissä väyliä on muutettu useampaan kertaan vuosien saatossa, Kuivasaari muistelee.

Hugo-nimen Aulangon puistokenttä sai vasta vuonna 2006, jolloin valmistui Aulanko Golfin uusi Eversti-kenttä. Aulangon alueen rakennuttajan, Hugo Standertskjöldin, mukaan nimetty kenttä on pitänyt hyvin pintansa suurten suomalaisten golfkeskusten rynnäkössä. Tänäkin kesänä Hugo on saanut paljon uusia ystäviä AGK:n jäsenistä ja on ollut myös monen pelaajan vierailukohde.

Scrmable-kisa ja iltajuhla

Myös Aulanko Golfin kenttämestari Juha Englund on tepastellut Hugon viheriöillä pikkupojasta saakka. Miehen tasoitus on ollut parhaimmillaan plussan puolella, mutta harvoin on hänkään onnistunut kesyttämään kotikenttänsä.

– Yllättävän hyvin kenttä on kyllä pitänyt urheilullisestikin pintansa vuosien saatossa. Jyhkeiden lehmusten välissä ja oksien alla paria (34 lyöntiä) on vaikea alittaa. Puut rankaisevat armotta pitkälyöntisiäkin pelaajia. Hyväksi lähipelaajaksi Hugon kaltevilla greeneillä kyllä oppii, Englund pohtii.

Aulangon Hugon 80-vuotista historiaa juhlitaan perjantai-iltana pelattavalla scramble-kisalla. Toimitusjohtaja Kuivasaari laskeskelee yhdeksän reiän kisaan osallistuvan lähes 30 kolmen pelaajan joukkuetta.