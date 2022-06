Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 henkilöä – mukana muun muassa Antti Pennanen

Päätöksen on määrä syntyä heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Olympiakomitean hallituksen on määrä valita huippu-urheiluyksikölle uusi johtaja häirintäkohun vuoksi eronneen Mika Lehtimäen tilalle heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 hakijaa, joista kahdeksan pääsi haastatteluun. Toiselle haastattelukierrokselle eteni neljä hakijaa.

– Tavoitteenamme on päättää uusi huippu-urheiluyksikön johtaja vielä ennen kesälomien alkua, toteaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto ja viittaa heinäkuun ensimmäiseen viikkoon.

– Tällä hetkellä on käynnissä hakijoiden soveltuvuusarvioinnit. Arviointien valmistuttua Olympiakomitean rekrytointiryhmä ehdottaa hallitukselle valittavaa henkilöä, ja hallitus päättää valinnasta kokouksessaan heinäkuun alussa, kertoo Susiluoto.

Huippuvirka ja sen hakijat ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta.

– Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka kiinnostuneita hakijoista ollaan ja miten paljon mediahuomiota huippu-urheiluyksikön johtajan valinta on saanut. Julkisen hallinnon viran hakijatiedot ovat avoimia, mutta meidän hakijoiden nimilistat eivät ole julkisia, eikä minulla ole lupaa antaa kenenkään tietoja, sanoo Susiluoto.

Löytyykö joukkuelajista uusi johtaja?

Iltalehden ja STT:n tietojen mukaan hakijoiden joukossa on kokenut koripallovalmentaja Henrik Dettmann, 64. Liki 18 vuotta koripallomaajoukkuetta valmentanut Dettmann ei kuitenkaan ollut halukas kommentoimaan hakuprosessia.

Iltalehti uutisoi aiemmin, että huippupestiä on hakenut myös Santasport Finlandin toimitusjohtaja Mika Kulmala. 54-vuotias Kulmala on aiemmin toiminut Hiihtoliiton toimitusjohtajana. Hän on vahvistanut hakeneensa virkaa ja päässeensä toiselle haastattelukierrokselle. Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen, 43, vahvisti myös Ilta-Sanomille päässeensä mukaan valintaprosessin loppusuoralle.

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtajaa Antti Paananen on kertonut Iltalehdelle hakeneensa paikkaa, muttei sanojensa mukaan edennyt loppusuoralle.

IS:n tietojen mukaan tehtävää toistaiseksi hoitava yksikön varajohtaja Leena Paavolainen on myös hakijoiden joukossa. Myös luisteluvaikuttaja Janne Hänninen haki paikkaa, mutta ei ole finalistien joukossa.