"Huippuluokan äijä" ja "älyttömän mukava jätkä" kasvattaa Leijonien tulivoimaa

Ylivoimapeli on sujunut MM-kilpailuissa. Miro Heiskanen tuo lisää osaamista.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on tehnyt Tampereen MM-kaukalossa kolmessa ottelussa yhteensä 11 maalia, joista kuusi ylivoimalla. Erikoistilanteiden merkitys korostui lauantaina Latviaa ja maanantaina Yhdysvaltoja vastaan.

Molemmat täysosumansa ylivoimalla tehnyt Leijonat kukisti Latvian 2–1. Yhdysvaltoja vastaan Suomi teki kolme ensimmäistä maaliaan ylivoimalla ja voitti 4–1, kun riehaantuneilta lomalaisilta vaikuttaneet jenkit keskittyivät jäähyilyyn.

Leijonat on pyörittänyt ylivoimaa tyypillisesti erikoiskentällisin, joissa on neljä hyökkääjää ja yksi puolustaja.

Valtteri Filppulan johtamassa viisikossa puolustajana on ollut Sami Vatanen, joka pelaa oikea käsi alhaalla ja tuo siten erilaisen laukaisu-uhan yhdessä hyökkääjä Joel Armian kanssa.

Sakari Mannisen viisikossa on vain vasen käsi alhaalla pelaavia, mutta se ei ole haitannut tahtia. Tulivoimaa on tullut Manniselta, Mikael Granlundilta ja puolustaja Mikko Lehtoselta. Väkivahvat Teemu Hartikainen ja Jere Sallinen ovat oivallisia painijoita kulmissa ja maalin edessä.

Positiivinen ongelma

Loppuviikosta tulivoima kasvaa, kun Dallasin tähtipuolustaja Miro Heiskanen liittyy joukkueeseen. Hän syrjäyttää Vatasen tai Lehtosen. Tai sitten päävalmentaja Jukka Jalonen alkaa peluuttaa kolmea hyökkääjää ja kahta puolustajaa ainakin toisessa ylivoimaviisikossa.

Lehtonen kokee kilpailutilanteen hyväksi.

– Saamme Miron mukaan, ja hän on huippuluokan äijä. Hän auttaa meitä varmasti ylivoimankin saralla, ja meillä tulee olemaan tulevaisuudessakin hyvä ylivoima, Lehtonen paalutti maanantain myöhäisottelun jälkeen.

– Valmennus rakentaa varmasti hyvät ylivoimat. On positiivinen ongelma, kun on paljon hyviä jätkiä heittää kentälle.

Vatanen on samoilla linjoilla.

– Heiskanen on maailman parhaita omalla paikallaan. Hän tulee varmasti auttamaan joukkuetta todella kovasti ja on älyttömän mukava jätkä.

Ylivoima toimii hyvin jo nyt, mutta mitä Heiskanen tuo?

– Kyllähän hän siihen suolaa tuo. Hän on huippuyksilö joka osa-alueella. Hän pystyy pelaamaan ylivoimaa, alivoimaa ja viidellä viittä -vastaan. Näkeehän sen minuuteista, mitä hän NHL:ssä pelaa. Pääsin vielä seuraamaan läheltä, kun olin muutaman pelin ajan Dallasissa, Vatanen viittasi kauteen 2020–21.