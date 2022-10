Hurjavireinen HPK jatkoi voittojen tiellä – "Joukkue on hitsautunut hienosti yhteen"

Kun pelataan tarkan markan jääkiekkoa, HPK on onnistunut tällä kaudella raapimaan voittoja kovalla prosentilla. Pitkän kaavan kautta tullut voitto oli Kerholle jo sen tämän kauden seitsemästä voitosta kuudes, joka on tullut maalin erotuksella – ja Lukosta otettu 2–1-voitto oli jo tämän kauden kolmas voittolaukauskilpailun kautta.

Tällä kertaa Michael Jolyn komea ratkaisu ja Daniel Lebedeffin torjunnat varmistivat Kerhon sarakkeeseen lisäpisteen tiukan kamppailun jälkeen.

– Silloin tällöin otan treeneissä rankkareita kiinni, mutta ei se ole ollut mitenkään pääaiheena. Urani aikana rankkarit ovat olleet vahvuuteni. Niissä tärkeintä on maltti ja sitä on näkynyt hyvin, yhden erityisen komean torjunnan jatkoajalla kopannut Lebedeff sanoi ottelun jälkeen.

Ottelun avausmaalia saatiin odotella aina kolmanteen erään saakka.

Kuparisen rikkoi lopulta jo kauden viidennen osumansa viimeistellyt Aleksi Mustonen, joka nousi maalinedustalle ja ohitti Lukon maalivahdin Artjom Zagidulinin. Lukko onnistui tasoittamaan kuitenkin puntit Antti Saarelan osumalla.

Kun jatkoajallakaan ei nähty lisäosumia, voitto ratkaistiin rankkareilla, jossa Lebedeff otti kaikki kiinni.

Jatkuvasti peliään maalilla parantanut Lebedeff jakoikin kiitosta edessä pelanneille viisikoille.

– Oli yllättävän helppo peli, jätkät puolustivat hyvin. Pelasimme todella sitkeästi ja tiiviisti, Lebedeff arvioi.

Liigakauden positiivisin yllättäjä HPK majailee tällä hetkellä sarjassa toisena.

– On ollut todella hienoa, että olemme aloittaneet näin hyvin. Joukkue on hitsautunut hienosti yhteen ja noudatamme pelitapaamme. Puolustuksen kautta lähdetään ja pelaamme vähämaalisia matseja. Olen todella tyytyväinen.

Lebedeff on jakanut alkukaudella tasaisesti torjuntavastuuta Sami Rajaniemen kanssa.

Vaikka kilpailutilanne on olemassa, Lebedeffin mukaan maalivahdit kannustavat toisiaan hyviin suorituksiin.

– Sami on tosi hyvä jätkä ja tulemme hyvin toimeen. Puskemme toisiamme jatkuvasti eteenpäin. On joukkueellekin etu, että joukkueessa on kaksi hyvää maalivahtia, Lebefeff kertoi.

Pelien jakautuminen tasaisesti ei ole häirinnyt Lebedeffiä.

– On se etu, että voi levätä tiukkojen pelien jälkeen, jos on peräkkäisten päivien pelejä. Valmentajat päättävät miten pelataan, mutta toistaiseksi tämä on toiminut hyvin.

24 torjuntaa Lukkoa vastaan kerännyt Lebedeff näkee aloittaneensa kauden hyvin – aivan kuten koko HPK:n joukkuekin.

– Ihan hyvin on lähtenyt omalta osaltani. On ollut tiukkoja pelejä, mutta olen ollut ihan tyytyväinen, Lebedeff arvioi.

HPK jatkaa pelejään lauantaina kotikentällään, kun Pelicans saapuu Hämeenlinnaan ottamaan mittaa Hämeen herruudesta.