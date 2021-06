Huuhkajat jäi Venäjälle odottamaan kohtaloaan – jatkopaikka vaatisi lähes ihmettä

Uupumusta, pettymystä ja aimo annos ylpeyttä. Historiallisen EM-lopputurnauksen alkulohkotulos ei tyydyttänyt päävalmentaja Markku Kanervaa ja kapteeni Tim Sparvia, mutta kaikesta näki, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jätti kolmessa lohko-ottelussa kaikkensa kentälle.

Huuhkajat oli vielä vartti ennen Belgia-pelin loppua kiinni suorassa pudotuspelipaikassa, mutta joukkue taipui lopulta Pietarin helteisessä myöhäisillassa 0–2-tappioon ja B-lohkon kolmossijalle. Joukkueen haalima kolmen pisteen saalis ei todennäköisesti riitä pudotuspelipaikkaan.

– Kaksijakoiset tunteet, pettymys on päällimmäisenä. Emme saaneet sitä, mitä halusimme eilen. Mutta se, miten joukkue on esiintynyt turnauksessa, siitä voi olla erittäin ylpeä, Kanerva totesi tiistain etätiedotustilaisuudessa Suomen majapaikassa Kuokkalassa (Repinossa).

Sparv oli pettynyt, ettei joukkue pystynyt lisäämään pistepottiaan Tanskaa vastaan pelatun avausottelun jälkeen.

– Kyllä se ärsyttää. Meillä on kunnianhimoinen jengi ja korkea vaatimustaso, 34-vuotias Sparv sanoi ja kertoi myös aikovansa jatkaa maajoukkueuraansa.

Tiistai oli Huuhkajille lepopäivä, mutta keskiviikkona joukkue harjoittelee normaaliin tapaan, tähtäimessä epätodennäköinen mutta mahdollinen pudotuspeliottelu.

Apuja tarvitaan – ja paljon

Huuhkajat odottelee kohtaloaan Kuokkalassa, sillä jatkopaikka ratkeaa lopullisesti vasta keskiviikkoiltana. Suomen on jätettävä taakseen kaksi lohkokolmosta kolmesta jäljellä olevasta lohkosta, jotta joukkue etenisi neljännesvälieriin.

– Oljenkorsi on suht ohut, mutta ei tässä kamoja olla vielä pakattu. Katsotaan pelit loppuun asti. Omissa käsissä homma oli, Kanerva sanoi.

Korsi oheni entisestään tiistain myöhäisillassa, kun Kroatia voitti Skotlannin D-lohkossa. Huuhkajille tasapeli olisi ollut suotuisa tulos, tällöin D-lohkon kolmonen olisi jäänyt Suomen taakse. Kroatia oli kuitenkin liian vahva voittaen Glasgow’ssa isäntänsä 3–1.

Nyt Suomi tarvitsee varsin monen asian osumista kohdalleen, kun lohkopelit päätetään keskiviikkoiltana otteluilla Slovakia–Espanja, Ruotsi–Puola, Portugali–Ranska ja Saksa–Unkari.

Suomen kannalta Puola ei saa voittaa Ruotsia, ja lisäksi Slovakian on voitettava Espanja tai Espanjan on voitettava Slovakia vähintään kolmella maalilla. F-lohkossa Ranskan on voitettava Portugali neljällä maalilla tai Unkarin on voitettava Saksa neljällä maalilla.

Kapteeni kiitti tuesta

Sparv kiitti suomalaisia huomiosta, jonka maajoukkue on saanut kisojen aikana. Huuhkajat on vienyt osaamistaan ja viestiään Euroopan jalkapallokartalle, ja kotimaassakin Suomen ottelut ovat keränneet television ääreen miljoonayleisön.

– Toivon, että perintömme on se, että tämä oli ensimmäinen kerta arvokisoissa, ei viimeinen. Tästä lähtien Suomi on säännöllisesti arvokisoissa. Se on ainakin minun tavoitteeni, Sparv julisti.

– On hieno asia, jos uusi sukupolvi löytää jalkapallon. Meidän fanit, jotka ovat olleet täällä mukana ja seuranneet meitä ympäri Eurooppaa, suuri hatunnosto heille. On ollut uskomattoman hienoa nähdä heitä katsomossa.

Turnaus osoitti, että Suomen pitää vielä pystyä terävöittämään hyökkäyspeliään huippumaita vastaan. Huuhkajat päästi alkulohkossaan kolme maalia, sai itse kolme laukausta vastustajien maalia kohti ja teki yhden maalin, joka oli äärimmäisen lähellä riittää suoraan jatkopaikkaan.