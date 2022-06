Huuhkajat kohtaa paineiden alla kärvistelevän Romanian – Kanerva muistuttaa vastustajan vaarallisuudesta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa Kansojen liigan tiivistä tahtiaan tänään, kun myöhäisottelussa Bukarestissa vastaan asettuu Romania. Huuhkajilla on kahden kotipelin jälkeen neljä pistettä, kun lohkoon ehkä suurimpana suosikkina startannut Romania on nollilla hävittyään vieraissa Montenegrolle ja Bosnia-Hertsegovinalle.

– Tulokset eivät kerro ihan totuutta. Heiltä löytyy yksilötaitoa, löytyy nopeutta, mutta heikkoutena on ehkä ollut puolustuspelaaminen – se ei ole ehkä ollut niin organisoitua. Valmentaja (Edi) Iordanescu on varmasti käyttänyt aikaa siihen, miten sen voisi saada paremmaksi. Bosniaa vastaan siirtyivät kolmen topparin systeemiin, ja hävisivät. Jatkavatko sillä, se jää nähtäväksi. Me olemme valmistautuneet molempiin skenaarioihin, pelaavat he sitten kahdella tai kolmella topparilla, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva pohjusti ottelua maajoukkueen Twitter-tilillä .

Tammikuussa päävalmentajana aloittaneella Iordanesculla on jo tuulista tunnetta pestissään, sillä voittoja ei neljästä ottelusta ole ja romanialaismedia puhuu Kansojen liigan kahden tappion myötä “häpeästä”. Päävalmentajan asemaa aprikoidaan.

– Heillä on varmasti aikamoiset paineet nyt kotikentällään. Etukäteen moni ajatteli, että he ovat ehkä vahvin ennakkosuosikki voittamaan tämän lohkon. Alku on ollut heillä tahmea, ja varmasti meille tulee nälkäinen joukkue vastaan. Yleisö tuo varmasti heille intoa, mutta kääntäen taas voi tuoda aikamoiset paineet. Ja kun alkuun tehdään yksi, eiköhän se paine vain lisäänny, Kanerva naurahtaa.

– Romaniaa ei voi missään nimessä aliarvioida, vaikka he ovatkin hävinneet kaksi peliä. Kyllä sitä laatua sieltä löytyy.

Iordanescu voi turvautua vielä tilastoihin: Suomi ei ole koskaan voittanut Romaniaa (historian 12 kohtaamisesta Romania on voittanut kahdeksan ja neljä on päättynyt tasan). Kanerva näkee kuitenkin, että tilastoja voidaan hyvinkin kirjata uusiksi myöhään tänään.

– Kaksinkamppailupelaaminen, aggressiivisuus, pelirohkeus, niin puolustettaessa kuin hyökätessäkin. Ne on niitä lähtökohtia. Ja kun yksittäiset tilanteet hoidetaan optimaalisesti, sitä kautta se tulos tulee. Erikoistilannepelaaminen tulee varmasti olemaan oleellisessa osassa, ja meillä tulee olemaan eväät voittaakin tuo ottelu, päävalmentaja päätti.

Ottelu Bukarestin Giulesti-stadionilla alkaa kello 21.45.