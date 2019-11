Huuhkajien tankki on onnellisesti tyhjä – Seuraavaksi jännitetään Bukarestin arvontoja

Suomen A-maajoukkueen ainutlaatuisen menestyksekäs EM-karsintasarja sai päätöksensä Ateenassa, kun joukkue hävisi kaksijakoisen ottelun karsinnoissa kolmanneksi päätyneelle Kreikalle. Ensimmäisen jakson tapahtumia kontrolloinut Suomi johti toiselle puolikkaalle lähdettäessä Teemu Pukin maalilla 1–0, mutta toisen jakson sekava ja väsähtänyt esitys päästi isännät ensin rinnalle ja lopulta ohi. 2–1-tappio oli Suomelle karsintojen neljäs, ja kuudesti Huuhkajat huudatti fanejaan voitokkaasti.

Ensimmäisen ottelunsa karsinnoissa pelannut maalivahti Jesse Joronen vahvisti Viasatin haastattelussa joukkueensa omanneen kahdet kasvot Ateenan illassa.

– Ensimmäisellä jaksolla homma oli hyvin hallussa ja saatiin siihen se maali, mitä kaivattiin. Sitten toisen puoliajan alussa heitimme kaiken pois, siinä olisi pitänyt kollektiivisesti olla enemmän hereillä, hyvän ottelun pelannut Joronen arvioi.

Arvokkaat kotivoitot

Suomi ansaitsi karsintalohkon kakkossijan ja sitä kautta lopputurnauspaikan selvän kaavan kautta. Joukkue pystyi kaatamaan ennalta arvioiden heikommat maat, Liechtensteinin sekä Armenian, yhteensä neljä kertaa. Kun kovemmat Bosnia ja Kreikka kompastelivat molemmat edellä mainittuihin, riitti Suomelle kotivoitot Tampereella lohkon päävastustajista. Myös Italian puhdas karsintasaldo auttoi kaksi kertaa Roberto Mancinin uutta nousua kansainväliselle huipulle tekevälle joukkueelle taipunutta Suomea.

Karsintasarja antoi erinomaisen ikkunan sille, kuinka hyvä Markku Kanervan Suomi tällä hetkellä on. Joukkue on enemmän kuin yksilöidensä summa ja sen pelaamisessa hyödynnetään täydellisesti sitä toteuttavien osien vahvuuksia ja minimoidaan heikkouksia. Syvälle jokaisen pelaajan tajuntaan uponneet roolit kentällä luovat tasaisuutta joukkueen pelaamiseen, mikä puolestaan on pitkissä karsintasarjoissa menestymisen edellytys.

Suomi kykenee tällä hetkellä pelaamaan oman tasonsa yläpäässä, jolloin se pystyy haastamaan ja myös voittamaan oman tasoisiaan tai jopa hieman laadukkaampia vastustajiaan.

Tasaisuuden ja kiveen hakatun pelisysteemin heikko puoli on kykenemättömyys reagoida tilanteisiin pelin sisällä. Jos Suomi joutuu vaihtamaan liikaa pelaajia tai pelisysteemiä, ainakin näissä karsinnoissa pakka levisi käsiin. Yhdentoista avauspelaajan ulkopuolella on käyttökelpoisia pelaajia, mutta vaikeaa on silti nähdä, että kesäkuussa EM-kisojen avauspeliin asteleva Huuhkajaparvi sisältäisi loukkaantumiset huomioiden minkäänlaisia yllätyksiä.

Venymiskykyä pitää löytyä

Marraskuun 30. päivänä Bukarestissa arvottavat kisalohkot vievät Suomen näillä näkymin hyvin todennäköisesti Kööpenhaminaan ja Pietariin tai Roomaan ja Bakuun. Kummassakin neljän maan lohkossa vastaan tulee neloskorista ponnistavalle Suomelle kolme ennalta kovempaa joukkuetta. Venymiskykyä ja yllätyksellisyyttä siis tarvitaan ja niiden loihtimiseen on Markku Kanervalla seitsemän kiehtovaa kuukautta aikaa.