Hyökkääjä Elmeri Kaksonen HPK:n liigamiehistöön – Alex Lindroos palaa Pelicansiin

Jääkiekkoliigassa pelaava HPK on solminut vuoden loppuun asti kestävän lainasopimuksen Imatran Ketterän laitahyökkääjän Elmeri Kaksosen kanssa. Viikko sitten Hämeenlinnaan lainasopimuksella Pelicansista siirtynyt puolustaja Alex Lindroos on puolestaan kutsuttu takaisin Lahteen. Kaksonen, 34, on pelannut tällä kaudella Mestistä Ketterän paidassa. Sitä ennen hän oli tahkonnut liigajäillä 14 vuotta, suurimman osan SaiPassa. – Elmeri on kokenut pelaaja,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja