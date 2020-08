Iikka Alingué on kantahämäläisseurojen väkevin mitaliehdokas Kalevan kisoissa – Täysi lataus kolmiloikassa

Janakkalan Janan Iikka Alingué on Kanta-Hämeen suurin mitalitoivo torstaina Turussa käynnistyvissä yleisurheilun Kalevan kisoissa. Hän lähtee tavoittelemaan ensimmäistä aikuisten ulkoratojen SM-mitaliaan perjantaina alkavassa rupeamassa.

Kalevan kisoihin Alingué lähtee kärjen haastajana mutta vankkana mitalisuosikkina. Hän on Kalevan kisojen rankingissä neljäs halliennätyksellään 15,94, mutta ulkoradoilla kauden kotimaisen tilaston kakkonen Espoossa kesäkuussa hypätyllä tuloksella 15,85.

Ainakin tästä Alingué haluaa parantaa. Hän kertoi jo kevättalvella vuoden tulostavoitteeksi linjatun 16,30, ja ainakin omien sanojensa mukaan 20-vuotias on ennätyskunnossa.

– Tavoitteeni on hypätä niin pitkälle kuin pääsen ja ottaa se ensimmäinen Kalevan kisamitali. Minulla on ensimmäistä kertaa tällä kaudella muutama lepopäivä putkeen ennen kilpailua. Mielestäni kunto on ollut nousussa, niin toivottavasti saan parhaan irti, Alingué pohtii.

Myös pituushypyssä tilastojen perusteella finaalipaikan tuntumassa ollut Alingué keskittyy Paavo Nurmen stadionilla vain päälajiinsa kolmiloikkaan. Syy löytyy kisojen alkuperäisestä aikataulusta ja kesän kokemuksista. Lauantain ohjelmaan kuului loikkafinaalin lisäksi pituuden karsinta.

– Pituuden karsinta olisi ennen kolmiloikan finaalia. Kolmiloikassa on parempi mitalisauma, niin keskitytään siihen. Tänä kesänä hypityt pituuskisat ovat sekoittaneet loikkaa, joten se on varmempaa ilman pituushyppyä, Alingué perustelee.

– Juuri Espoon kisan jälkeen huomasimme, että kun hypin pituutta ja kolmiloikkaa vuoron perään, en päässyt niin hyviin tuloksiin. Lajit ovat kuitenkin aivan erilaiset.

Alinguélla on tavallaan jopa mitali puolustettavanaan. Janakkalalainen oli nimittäin helmikuussa SM-hallikisoissa toinen.

Vain Simo Lipsanen on hypännyt suomalaisista tänä kesänä yli 16 metriä. Lappeenrannan Urheilu-Miesten nelinkertainen Kalevan kisamestari voitti jo mainitun Espoon kilpailun loikittuaan 16,48. Viime vuonna 16,50 loikannut Kenttäurjeilijat-58:n Tuomas Kaukolahti avaa kautensa vasta Kalevan kisoista.

– Tilanne on mielenkiintoinen. Topias Koukkula (ennätys 16,14) voi myös hypätä oikeasti pitkälle, mutta hän hyppää myös pituuden karsinnassa.

Kenraaliharjoituksensa Alingué teki viime keskiviikkona Tilastopaja-cupissa juurikin Paavo Nurmen stadionilla. Siinä hän loikki 15,46 ja astui kolme kertaa yli, mutta ainakin hyppysuora tuli tutuksi.

– Loikka alkoi löytyä tauon jälkeen, vaikka yliastuttuja oli muutama. Asetelma oli mielenkiintoinen, kun samalla radalla hypättiin yhdeksänvuotiaiden pituutta toisesta päästä. Rata on kuitenkin hyväntuntuinen, joten pitkälle pitäisi lentää, jos sää suosii. Teholajeissa saa enemmän kropasta irti, jos on reilusti yli 20 astetta, Alingué viittaa viikonlopun hellettä hipovaan sääennusteseeen.

Kun syyskuun alun Ruotsi-maaottelun kohtalo on vielä epäselvä, kesän pääkilpailusta ei ole enää Alinguélle epäselvyyttä.

– Olisihan tämän jälkeen vielä nuorten SM-kisat, mutta kyllä tällä viikolla on kaikki pelissä. HäSa

Kanta-Hämeen edustus Kalevan kisoissa 2020 Janakkalan Jana: Iikka Alingué (M kolmiloikka, karsinta perjantaina, finaali lauantaina, tilastosijoitus 2., kauden paras 15,85) Lasse Hämelahti (M 100 m, alkuerät ja finaali la, tilastoissa 24., SB 11,03) Sanni Kuparinen (N kuula, karsinta pe, finaali la, tilastoissa 14., SB 12,97 / N kiekko, karsinta la, finaali su, tilastoissa 11., SB 48,80) Hämeenlinnan Tarmo: Sampo Kiviharju (M 100 m la, tilastoissa 20., SB 10,89 / M 200 m su, tilastoissa 16., SB 21,93) Joonatan Veijola (M korkeus, karsinta to, finaali pe, ei tulosta 2020, ennätys 199) Pinja Karhunen (N kiekko, karsinta la, finaali su, tilastoissa 15., SB 47,00) Riihimäen Kisko: Miika Mäkinen (M pituus, karsinta la, finaali su, tilastoissa 11., SB 6,99) Vanessa Lindberg (N seiväs, karsinta to, finaali la, tilastoissa 20., SB 345) Forssan Salama: Astrid Snäll (N 3 000 m esteet su, tilastoissa 13., SB 11.33,27)