Iikka Alingué selätti vaikeudet ja yllätti itsensäkin kahdella SM-mitalilla

Janakkalan Janan Iikka Alingué ylsi kahteen mitaliin yleisurheilun nuorten SM-kisoissa Porvoossa, vaikka alla oli loukkaantumisten rikkoma harjoituskausi sekä varusmiespalveluksen tuomat rasitukset.

Päätöspäivänä käytännössä kauden ensimmäisessä kolmiloikkakisassaan 19-vuotias janalainen nappasi M22-sarjassa SM-pronssia lauantain pituuskisan hopean jatkoksi.

Pituushypyn ennätys 738 vei hänet miesten kotimaan tilaston yhdeksänneksi ja kolmiloikan pronssihyppy 15,38 tilaston seitsemänneksi.

Silti nälkää jäi jatkoon eikä Alingué ollut täysin tyytyväinen loikkakisaansa. Ennätys viime kesältä on 15,50.

– Loikkakisa oli kyllä selkeästi pieni alisuoritus siitä, mihin rahkeita olisi ollut, vaikka kauden avaus olikin kyseessä. Eilinen pituuskisa vei mehut jaloista. Mutta SM-kisoista jäi hyvä maku, sillä harjoitusmääriin nähden tulokset olivat täysin odottamattomia varsinkin pituushypyssä, Alingué summasi.

SM-kullan voitti tilastokärki Arttu Tyystjärvi (15,92 PB) ja hopealle loikki Veikko Nugraha (15,61 +2,5).

Alinguélta repesi viime vuoden elokuussa nilkan nivelside ja lokakuussa alkoi asepalvelus Santahaminan urheilukoulussa, joten talvikausi meni sotilashommissa ja nilkkaa kuntouttaessa ja harjoituskausi pääsi alkamaan kunnolla vasta maaliskuussa.

– Varusmiespalvelus jatkuu syyskuun lopulle. Kausi on nyt ohi, kun kisoja ei oikein enää ole. Uuteen kauteen lähden korkein odotuksin nähtyäni tämän kauden tulostason ja toivon kovasti, ettei samanlaisia vammoja enää tule.

Janan saldoksi Porvoosta tuli hienosti kolme SM-mitalia. Sanni Kuparinen heitti heti avauspäivänä perjantaina hopeaa N19-kiekossa.

Päätöspäivänä janalaisista Suvi Eerikäinen venytti N22-kolmiloikassa neljänneksi ennätyksellään 12,05. Mestaruuden voitti Jessica Miettinen (12,62 +3,1).

Lasse Hämelahti (M19) jäi 200 metrin alkueriin (23,15). Lauantaina hän urakoi 100 metrillä viidenneksi sekä pituuskisan, joka meni askelmerkkiongelmien takia mönkään.

– Kokonaisuudessaan rankka viikonloppu, mutta tarkoituksella otettiin enemmän lajeja tällä kertaa. Kausi on muuten tässä, mutta ensi viikonloppuna on mahdollisesti SM-viestit. Joukkueesta ei ole nyt tietoa, kun useammalla on ollut loukkaantumisia, Hämelahti kertoi.

Janan valmennuspäällikkö Jari Kataja oli tyytyväinen.

– Joukkueemme urheili hienosti omalla tasollaan ja se toi hyviä sijoituksia. Tämä on osoitus siitä, että Janan valmennusjärjestelmä toimii hyvin.