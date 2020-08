Iikka Alingué tuplamestariksi Kemissä – ”Tuli yliastuttuja yliastutun perään”

Janakkalan Janan Iikka Alingué teki odotetun tuloksekkaan visiitin 19- ja 22-vuotiaiden SM-kilpailuihin Kemiin. Alinguésta tuli yksi viikonvaihteen tuplamestareista, kun hän hyppäsi pituuden lisäksi kolmiloikan mestariksi 22-vuotiaissa.

Kolmiloikassa Alingué sai tuloksen vain toisellaan, jolla hän ponkaisi 1,5 metriä sekunnissa puhaltaneeseen vastatuuleen 15,44. Se riitti Sauvosaaren urheilupuistossa vallan mainiosti, sillä lähimmäksi pääsi vasta viimeisellä kierroksella toisena yli 15 metriä (15,15) hypännyt Antti Tiekso.

– Yllättävän hyvät jalat oli pituuskilpailun jälkeen. Tuntui, että olisi irronnut pidempiäkin siivuja, mutta tuli yliastuttuja yliastutun perään, Alingué sanoi.

Vaihteleva tuuli toi kilpailuun oman haasteensa, mutta Alingué ei kokenut sen sotkeneen yhtä paljon kuin pituushyppykilpailussa.

– Tulos olisi saanut olla parempi kuin tuo 15,44, mutta kyllä viikonloppu meni niin kuin piti. On kiva voittaa, tuplamestari tuumi hymyillen.

Vaikka edessä on vielä viestijuoksua, on kilpailukausi kolmiloikan ja pituuden osalta paketissa. Tänä vuonna ennätyksensä lukemiin 15,85 ulkona ja 15,94 hallissa parantaneella Alinguélla on selkeä käsitys siitä, millaisissa asioissa on vielä tekemistä.

– Pitää oppia loikkaamaan, se on oikeasti iso haaste. En minä sitä vielä osaa. Kimmoisuus on hyvä ja vauhti, vaikka toki vauhtijuoksussakin on parannettavaa. Pitäisi juosta täysiä ja loikata niin, että ne olisivat hyviä loikkia. Isoimmat ongelmat loikkaamisessa ovat, että asento menee vähän minne sattuu ja laajuus puuttuu. Laajuudella tarkoitan rauhallisuutta ilmassa, Alingué avasi lajinsa haasteita.

– Hankala laji, kaikenlaisia muuttujia, 16 metrin paremmalle puolelle jo kovasti tähyävä hyppääjä sanoi.

Saman ikäsarjan naisten kolmiloikassa Janan Petra Kallionpää oli yhdeksäs tuloksella 11,32.

Hämelahti jaksoi mainiosti myös 200 metrillä

Lasse Hämelahden visiitti Kemiin oli tuottoisa, sillä satasen mestaruuden lisäksi Janakkalan Janan pikajuoksija pinkoi 200 metrillä kuudenneksi. Hän juoksi alkuerissä ennätyksensä 22,59 ja loppukilpailussa 22,66.

– Ihan kivasti lähti. 23,15 oli enkka 200 metrillä ennen tätä, Hämelahti sanoi hymyillen.

Satasen mestaruuden jälkeen hänelle oli arvoitus, kuinka paljon ne juoksut jaloissa painaisivat.

– Painoihan se satanen, mutta yllättävän hyvin jaksoin finaalin, Hämelahti arvioi.

Hän oli yksi niistä, joiden viikonloppu onnistui lähes täydellisesti.

– Ei olisi paljon paremmin voinut mennä viikonloppu. Täytyy olla tosi tyytyväinen tähän kauteen, Hämelahti sanoi.

Hän jatkaa kauttaan vielä syyskuussa SM-viesteissä, jossa Janalla onkin vaihtojen onnistuessa varsin kilpailukykyinen joukkue. Sunnuntaina Janan juoksijoista 200 metrillä viilettivät myös Juho Rönkä ja Valtteri Välläri, jotka eivät selvinneet alkueristä jatkoon. Jalkavaivojensa jälkeen toipilaana juossut Rönkä oli eränsä neljäs, ensimmäisen juoksukilpailunsa hallikauden jälkeen pinkonut Välläri viides.