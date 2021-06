Ilona Mononen jälleen ennätykseen – "Virkistävää oli juosta taas 800 metriä, joka on melkeinpä alimatka minulle"

Kantahämäläisiä kilpaili eri puolilla yleisurheilun juhannuskisoissa. Janakkalalainen Ilona Mononen (Lahden Ahkera) jatkoi ennätystehtailuaan Kuortaneen gp-kisoissa ja kiri 800 metrillä 2.07,57, joka alittaa U20-EM-rajan. Ikäluokan MM-raja on 2.06,90. 17-vuotias juoksijalupaus on jo aiemmin rikkonut selkeästi ennätyksillään 1500 ja 3000 metrillä U20-MM-rajan. – Virkistävää oli juosta taas 800 metriä, joka on melkeinpä alimatka minulle. Ennätystä lähdin juoksemaan, mutta helteessä jalat…