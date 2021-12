Liigajäillä pelaavan HPK:n keskushyökkääjä Tommi Tikka ei jatka ensi kaudella Hämeenlinnassa. Perjantain Iltalehden nettisivujen mukaan mies siirtyy ensi kaudeksi Tampereen Ilvekseen. Kolmatta kauttaan Kerhossa pelaava 26-vuotias Tikka on pelannut tällä kaudella 23 ottelua. Tehomerkintöjä HIFK:n kasvatille on kertynyt 2+8. HPK:n riveihin Tikka liittyi neljän Sport-kauden jälkeen. Tikka on tällä kaudella myös HPK:n varakapteeni....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja