Intohimoa, monipuolisuutta, taitoharjoittelua – Jukka Keskisalo ja muut urheiluvaikuttajat luennoivat T-Klubin seminaarissa

T-klubi eli Hämeenlinnan Tarmon entisten yleisurheilijoiden yhdistys järjesti jo 14. kerran perinteisen valmennuseminaarin Raatihuoneella. Teemana oli Juniorista kilpaurheilijaksi ja paikalla oli kuulijoita ympäri Suomen.

Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä avasi seminaariluennot näkökulmanaan lahjakkuuden jalostaminen.

– Synnynnäisiä lahjoja tietenkin on, mutta oleellista on, miten niistä kehitetään talentteja aikuisuuteen asti. Ratkaisevaa on nuoren oma intohimo ja rakkaus lajiin. Sitä kukaan ei voi istuttaa ihmiseen. Ei kukaan treenaa pelkästä käskystä 10 000 tuntia päästäkseen huipulle, Uusikylä korosti.

– Samalla ympäristön pitää olla tukena. Meillä on lahjakkaita nuoria, jotka ovat palaneet loppuun varhain. Valmentajan tulisi olla myös opettajan ja psykologin roolissa. Urheilijat ovat keskenään erilaisia ihmisinä ja psyykkinen puoli on myös huomioitava. Itseluottamus on tärkeää.

Hämeenlinnan Hiihtoseuran Pekka Vähävihu oli poikiensa Laurin ja Jukan kanssa kertomassa kokemuksia siitä, millaista on, kun isä on valmentajana.

Asioista sopiminen ja aikataulujen laatiminen on helppoa, samoin kokonaisnäkökulman saaminen urheilijan arkeen mielialoineen.

Läsnä on kuitenkin rooliristiriita molemmin puolin.

– Valmentaja joutuu punnitsemaan, milloin urheilijan palaute onkin itse asiassa lapsen kommentointia vanhemmalle. Urheilija puolestaan saattaa passivoitua ja ajatella, että kyllähän vanhempi lapsensa tuntee ja tietää, eikä anna valmentajalle riittävää palautetta. Tärkeää on tunnistaa ja erottaa eri tilanteissa vanhemman ja valmentajan roolit, Pekka Vähävihu puntaroi.

Biomekaniikan professori Janne Avela Jyväskylän yliopistosta avasi hermojärjestelmän toimintaa ja miten se pitää ottaa harjoittelussa huomioon.

– Aivojen plastisuuden kannalta oleellista on taitoharjoittelu sekä harjoittelun varioiminen. Suomessa harjoittelu on usein liian monotonista. Monipuolisuudella annetaan hermostolle välineitä reagoida erilaisiin eteen tuleviin tilanteisiin, esimerkiksi kilpailutilanteessa vesisateeseen tai erilaisiin alustoihin, Avela korosti.

Yleisurheiluvalmentajista Mervi Brandenburg yhdessä valmennettavansa Lotta Kemppisen kanssa sekä kestävyysjuoksuvalmentaja Jukka Keskisalo valottivat nuorisovalmennuksen vaatimuksia.

Keskisalo luennoi omien kokemustensa kautta. Hän juoksi 3000 metrin esteiden Euroopan mestariksi vuonna 2006 ja hänellä on edelleen hallussaan suomenennätys 8.10,67.

Vuosina 2017–2019 Keskisalo oli kestävyysjuoksun nuorten olympiavalmentaja. Tällä hetkellä hän on kestävyysjuoksijoiden ohella suunnistuksen MM-mitalisti Marika Teinin fysiikkavalmentajana.

– Hyväksi kestävyysjuoksijaksi tullaan tietysti juoksemalla. Mutta juoksu on iskuttava laji, eikä nuori voi juosta liikaa kilometrejä. Monipuolisuus on tärkeää ja liikuntaa pitäisi olla 2–3 tuntia päivässä. Nopeutta, kimmoisuutta ja kestävyyttä voi harjoittaa monen eri lajin kautta, Keskisalo linjaa.

– Mutta monipuolisuutta korostettaessa pitää miettiä, mitä se pitää sisällään. Joku tärkeä palanen voi jäädä sivuun ja kehittymättä. Tavoitteena on löytää toimivia malleja yksilöille. HäSa