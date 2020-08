Iso Viisari heilahtaa jälleen – Discaajien perinteinen frisbeegolfkisa siirtyi keväältä syksyyn

Frisbeegolfseura Hämeenlinnan Discaajien perinteinen Iso Viisari -kisa heitetään lauantaina Viisarin radalla. Koronaviruksen takia keväältä syksyyn siirtyneessä kisassa on tänä vuonna mukana 90 kilpailijaa. Vireän seuran puuhamiehiin kuuluva Heikki Kuusela ennakoi kello 10 käynnistyvästä kisasta jännittävää koitosta.

– Kisamme on frisbeegolfin kansainvälisen frisbeegolfliiton PDGA:n (Professional Disc Golf Association) alainen C-tason amatöörikisa, jossa on mukana muutama ihan hyvätasoinen pro-statuksella pelaava ammattilainenkin. Luvassa on myös aika iso kisatapahtuma, sillä normaalisti kisassa on mukana 72 pelaajaa, mutta nyt pelataan viiden pelaajan ryhmissä ja yhteislähdöillä, eli kaksi 18 reiän kierrosta saadaan läpi noin kuudessa tunnissa, laskeskelee Kuusela.

Hämeenlinnan Discaajat on vuonna 2009 perustettu seura, jonka riveissä on noin 70 frisbeegolfin harrastajaa. Myös kisajärjestäjänä seura alkaa olla tunnettu lajipiireissä.

– Ratamme alkaa olla nyt siinä kunnossa, että voimme järjestää jo hieman tasokkaampiakin kisoja. Avoimen luokan SM-tasolle lyhyet väylämme eivät tosin vielä yllä, mutta seuraava tavoitteemme on anoa esimerkiksi ikäluokkakisojen, amatöörien tai junioreiden SM-kisojen isännyyksiä. Tänä kesänä meillä oli jo heinäkuussa karsintakisat amatöörien SM-kisoihin. Ratamme on heittäjien keskuudessa melko suosittu, sillä se on aika tekninen, Kuusela kuvailee.

MA1-luokassa 32 heittäjää

Iso Viisari 2020 -kisassa kilpaillaan kuudessa luokassa. Eniten osallistujia kerää MA1-luokka, johon on ilmoittautunut 32 heittäjää. MA1 on korkein amatööriluokka.

Discaajilla on kisassa useampikin edustaja. Seuran puheenjohtaja Jouni Huusko odottelee hyviä sijoituksia Ilkka Tikkalalta, Tomi Niemiseltä ja Jyrki Passilalta.

– Tikkalalla on tällä hetkellä meidän heittäjistämme paras rating, joka vastaa pallogolfin tasoitusta. Kovia nimiä ovat myös Ylöjärven Ryhdin Veeti Väätänen ja Leevi Isotalo sekä nuori Padasjoen Friesbeegolfin Casper Ahonen, Huusko luettelee.

Hämeenlinnan Discaajat on talkoilla rakentanut Viisarin maisemiin upeat väylät.

– Koko ajan tehdään lisää hommia parantaaksemme rataa. Uusia väyliäkin on työn alla, sanoo Huusko.

Noin 15 hehtaarin alueelle suunnitellaan myös harjoituskenttää, eli rangea.