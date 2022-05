Jääguru Eric Salmela loihtii MM-kisoihin NHL-tason pelialustan, vaikka ulkona olisi hellettä ja halli täynnä

NHL-halleissa uran tehnyt areenamestari on valmistanut jäätä New York Rangersille, Philadelphia Flyersille, Anaheim Ducksille sekä New York Islandersin farmiseura Bridgeport Sound Tigersille.