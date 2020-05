Jääkiekkoihmiset epäilevällä kannalla Liiga-kauden normaalista alkamisesta – "Tyhjille katsomoille ei ole järkeä pelata, eikä alle 500 katsojaa lisäarvoa tuo"

Hämeen Sanomat kysyi jääkiekkoihmisiltä polttavan koronakysymyksen: Uskovatko he, että jääkiekon Liiga-kausi alkaa ajallaan?

Matti Tiilikainen, HPK:n päävalmentaja

”Siitä täytyy tietysti lähteä, että alkaa – mutta miten se alkaa, se on ehkä suurempi kysymys. Tiedän, että urheilijat ja valmentajat ovat valmiita jollain tavalla jääkiekkoa jopa rajoittuneesti aloittamaan. Jääkiekkoihmisinä olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että pääsemme näkemään miten jalkapallo, pesäpallo ja muut kesälajit pystyvät suoriutumaan tässä tilanteessa. Monia keinoja ja tapoja on ja päätökset pitää tietysti tehdä, että mikä mahdollisten yleisörajoitteiden kautta on kannattavaa. Uskon, että jääkiekkoa ja urheilua kaivataan.”

Tommi Kerttula, Porin Ässien kehitysjohtaja

”Henkilökohtaisesti epäilen, että alkaako kausi normaalisti. Ei kenelläkään ole vielä asiasta pitävää tietoa, mutta kesäkuun alussa olemme viisaampia, kun valtiovalta ilmoittaa syksyn rajoituksista. Liiga ja sen osakkaat tulevat tekemään sen pohjalta omia päätöksiään noin kesäkuun puolivälissä. Oma arvioni on, että tyhjille katsomoille ei ole järkeä pelata eikä esimerkiksi 500 katsojaakaan tuo paljoa lisäarvoa.”

Teemu Ramstedt, SJRY:n, eli pelaajayhdistyksen, varapauheenjohtaja

”En usko. Jokainen tietenkin määrittelee normaalin omalla tavallaan, mutta todennäköisesti syksyllä joudutaan vielä monia asioita järjestelemään eri tavoin kuin aiemmin. Tämänkin takia on ollut tärkeää tehdä vahvasti yhteistyötä Liigan ja seurojen kanssa, jotta voidaan mahdollisimman hyvin varautua tulevaan yhdessä. Täytyy myös muistaa, että CHL:n systeemiä tulevalle kaudelle on jo muutettu, joka osaltaan muuttaa osan joukkueiden ”normaalia”.”

Petteri Sihvonen, jääkiekkoanalyytikko, kirjailija

”En usko. Olisi naiivia ajatella, että kaikki olisi muutaman kuukauden päästä niin kuin aina ennenkin. Peli, pelaajat, ja se puoli kaikkineen voi olla liki normaalisti, mutta otaksun, että joka tapauksessa katsojiin kohdistunee rajoituksia.”