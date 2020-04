Jääkiekon MM-kotikisat saattavat siirtyä vuodella – Pääsihteeri Hietanen: "Voimme elää sen ratkaisun kanssa"

Koronaviruspandemia on aiheuttanut yllättävän käänteen jääkiekon MM-kotikisoille 2022. Julkisuudessa on noussut suureksi kysymykseksi, järjestetäänkö MM-kisat Suomessa vuoden 2022 sijaan kuitenkin vuonna 2023.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF pohtii parhaillaan, siirtyvätkö kaikki jo sovitut MM-kisaisännyydet vuodella eteenpäin niin, että tänä keväänä perutut Sveitsin MM-kisat järjestettäisiin ensi keväänä 2021.

– Normaalisti olemme näistä spekulaatioista huolimatta järjestäneet kisoja, mutta Sveitsin osalta ei ole vielä tehty päätöksiä. Sveitsiläisillä kisajärjestäjillä olisi toiveena järjestää ensi vuonna kisat, mutta moni asia on vielä avoinna, MM-kisojen 2022 pääsihteeri Heikki Hietanen luonnehtii.

Yksi keskeinen avoinna oleva asia liittyy kisojen peruuntumiseen liittyviin vakuutuksiin.

– Odotamme vakuutusyhtiöiden päätöksiä, kunnes Sveitsi tekee omia ratkaisujaan. Ymmärrän Sveitsin kannan, sillä kisoja on järjestetty useampi vuosi ja muutamaa viikkoa ennen kisoja kaikki perutaan koronavirustilanteen puhkeamisen vuoksi, Hietanen toteaa.

Lähiviikkoina ratkaisuja

Hietanen kertoo, että Suomesta on annettu suostumus sille, että jääkiekon kotikisoja voitaisiin siirtää vuodella eteenpäin.

– Sen eteen on jo tehty valmisteluja ja yhteistyökumppaneita on informoitu. Kisojen tulevien aikataulujen pitäisi ratketa seuraavien viikkojen aikana, Hietanen toteaa.

Ennen sitä MM-kotikisojen eteen tehdään täyttä häkää töitä sillä ajatuksella, että kisat järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

– Kaikki tähtää vuoteen 2022. Olemme hyvässä vauhdissa, mutta voimme elää sen ratkaisun kanssa, mikäli kisat järjestetään vasta vuotta myöhemmin, Hietanen sanoo.

Hietasen mukaan koronaviruksen aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset haittaavat päätöksentekoa.

– Isoja kansainvälisiä kokouksia on nyt vaikeaa järjestää. Yleensä nämä ovat olleet IIHF:n kongressin, mutta tällä kertaa IIHF:n hallitus tehnee päätöksen.

Tampereen areenan rakennustyöt aikataulussa

Hietanen lupaa, että MM-kotikisat tulevat olemaan aikataulussa – toteutuivat kisat sitten 2022 tai 2023. MM-kisat tullaan järjestämään Tampereella ja Helsingissä. Tampereelle rakennettavan monitoimiareenan rakennuttamistyöt ovat Hietasen mukaan aikataulussa.

– Eilen olimme heihin viimeksi yhteydessä ja olin paikan päällä katsomassa rakentamisen kehittymistä. Aikataulu, joka meille on luvattu, on edelleen toteutumassa. Kovaa vauhtia se rakentuu ja alkaa muistuttaa jo areenaa, Hietanen sanoo.

Koronaviruspandemian aiheuttamat haasteet maailmantaloudelle ovat myös enemmän tai vähemmän haaste MM-kotikisoille.

– Emme ole muun maailman ulkopuolella oleva saareke. Seuraamme maailmantalouden elpymistä. Tietysti jos poikkeusolot jatkuvat hirmuisen pitkään, sillä tulee olemaan merkityksiä, Hietanen pohtii.

– Meillä on sopimuksia jo tehtyinä ja neuvottelun alla uusia. Moni yhteistyökumppani katsoo jo eteenpäin ja he haluavat ison tapahtuman ympärillä hyödyntää edelleen tarjolla olevaa näkyvyyttä. Erilaisia keskusteluja yhteistyökumppanien kanssa on käyty, mutta kukaan ei ole toistaiseksi sanonut, että olisivat jättäytymässä sivuun.

– Ymmärrämme kuitenkin, että jokaisessa yrityksessä on nyt päällä akuutimpiakin asioita ja katsomme hetken tilanteen yli ja jatkamme keskusteluja taas, kun se on luontevaa.

Hietanen ei ole tässä vaiheessa huolissaan.