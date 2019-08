Jaakko Hippeläinen MM-kisoihin

Vanajaveden Vesikoiden Jaakko Hippeläinen matkusti tiistaina melonnan nuorten MM-kisoihin Romanian Pitestiin, jossa hänen kisaurakkansa alkaa lauantaina.

Heinäkuun puolivälissä Hippeläinen kilpaili juniorien EM-kisoissa Tshekissä, jossa tuli semifinaalipaikat sekä kajakkikaksikoiden 1000 metrillä että -neliköiden 500 metrillä.

– Valmistautuminen on sujunut pienen Tshekissä saadun ruokamyrkytyksen jälkeen ihan hyvin. Viime viikolla meillä oli valmistava leiri ja nyt on palauteltu ja herkistelty kohti lauantain kisa-avausta. Tällä kertaa matkoinani ovat 500 metriä yksiköllä ja neliköllä. Tavoitteena on vähintään B-finaalipaikka, 18-vuotias Hippeläinen kertoo.

Nelikössä Suomella on sama joukkue kuin EM-kisoissa eli Hippeläinen, Matias Ylisiurua , Otso Eskonen ja Eetu Kolehmainen . K1-500 metrillä Hippeläinen tavoittelee jatkopaikkaa alkuerissä 36 melojan joukossa.