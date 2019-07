Kujanpään Jyräys selätti todennäköisyydet ja kuntoutui ravihevoseksi: “Näillä näkymin ajamme kyllä Kuninkuusraveissa”

Hattulan Salimäen teillä on viimeisen vuoden aikana nähty entistä useammin suomenhevosten ykkössarjojen ravuria ja onnellisia valmentajia. Jaana Väänäsen ja Heikki Pyykön omistama ja valmentama 11-vuotias ori Kujanpään Jyräys osoitti viime...

Hattulan Salimäen teillä on viimeisen vuoden aikana nähty entistä useammin suomenhevosten ykkössarjojen ravuria ja onnellisia valmentajia. Jaana Väänäsen ja Heikki Pyykön omistama ja valmentama 11-vuotias ori Kujanpään Jyräys osoitti viime viikon voitollaan Vermon 64-lähdössä, että ori on palannut suomenhevosten huipulle vakavien loukkaantumisten jälkeen.Raviurheilu on harvinaisen tasapuolinen laji. Vaikka rahaa liikkuu kohtuullisen paljon ja toiminta on…