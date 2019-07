Jalkapalloliigassa haetaan asetelmia syksyyn – IFK Mariehamn ja Aapo Mäenpää haluavat jatkaa kautta yläloppusarjassa

Kotimaisessa jalkapalloliigassa edetään kovaa vauhtia kohti runkosarjan päätöstä ja sen jälkeen odottavia ala- ja yläloppusarjoja. Pitkästä aikaa sarjajärjestelmässä mukana olevat pudotuspelit herättivät ennen kauden alkua paljon keskustelua, mutta ainakin tähän mennessä uudistus näyttää toimivalta.

Stadionit ovat täyttyneet edellistä kautta huomattavasti paremmin yleisökeskiarvon ollessa tällä hetkellä yli 2500. Suurinta kasvu on ollut sarjakärki Ilveksellä, joka on kerännyt Tammelaan lähes 50 prosenttia enemmän katsojia kuin viime kaudella.

Myös kentän puolella jako loppusarjoihin tiivistää loppukauden tunnelmaa. Kun pelaamatta on joukkueista riippuen viidestä seitsemään ottelua, käydään yläloppusarjan paikoista kovaa taistelua. Yksi sinne pyrkivistä on tällä hetkellä seitsemäntenä oleva IFK Mariehamn, jonka riveissä hämeenlinnalaislähtöinen laitapuolustaja Aapo Mäenpää parantelee parhaillaan kipeytynyttä kylkeään.

– Kyljestä löytyi pieni repeämä, jonka paraneminen pelikuntoiseksi vie arviolta viikon tai pari. KuPS-peli jäi vamman vuoksi väliin, mutta sunnuntain HIFK-matsi saattaa olla jo mahdollinen, ainoastaan kolme ottelua kauden aikana avauskokoonpanosta sivussa ollut Mäenpää kertoo.

IFK:lla on iso työ yläloppusarjapaikan saavuttamisessa, mutta Mäenpää on silti tyytyväinen kauden kulkuun.

– Edelliskauteen verrattuna kuluva kausi on mennyt hyvin, mutta muutamat tiukat pistemenetykset ovat verottaneet sarjasijoitusta. Vielä edessä olevat kaksi SJK-peliä ovat erittäin tärkeät. Talven harjoitusottelujen perusteella arvelin meillä olevan hyvät mahdollisuudet yläloppusarjaan ja niin tasainen sarja edelleen on, että kaikki on vielä auki.

HJS-kasvatti on saanut kauden aikana pelata mielipaikallaan oikeana puolustajana. Niin kuin suurin osa Veikkausliigan joukkueista, IFK Mariehamn pelaa neljän alakerralla. Kolmen linjalla pelaava turkulainen FC Inter saa Mäenpäältä tunnustusta, eikä ainoastaan sen takia, että kaksoisveli Niilo palloilee Kupittaalla.

– Interin nippu on tosi laadukas ja varsinkin sen ylin kolmikkonsa ( Mika ) Ojala –( Timo ) Furuholm –( Filip ) Valencic on todella vaarallinen. Lisäksi Interin käyttämä kolmen topparin alakerta turhautti ainakin meidän hyökkäyspelimme melko täydellisesti. Pettymyksiä itselleni ovat tähän mennessä olleet HJK, RoPS ja erittäin surullista kautta pelaava VPS.

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen edellisistä EM-karsintoihin valmistavista harjoitusotteluista loukkaantumisen takia sivussa ollut Mäenpää uskoo olevansa vahvoilla tuleviin maajoukkuetapahtumiin.

– Viimeisistä peleistä jouduin jäämään polveen tulleen tällin vuoksi pois, mutta ainakin Maarianhaminassa vierailleen päävalmentaja Juha Malisen mukaan kaikki on osaltani kunnossa maajoukkue-edustusten jatkoa ajatellen.

Nykyisen sopimuksensa viimeistä kautta pelaava Mäenpää ei raota vielä jatkosuunnitelmiaan. Sen 21-vuotias puolustaja paljastaa, että ulkomaat kiinnostavat. Eivät kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.