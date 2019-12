Jalkapallon eurosarjat puolivälin krouvissa – Analyysi: Onko mikään muuttumassa?

Juventus, kahdeksan peräkkäistä Italian mestaruutta. Real Madrid ja Barcelona, 29 jaettua mestaruutta viimeisen 35 kauden ajalta. Bayern München, seitsemän peräkkäistä Saksan mestaruutta.

Englannin Valioliigaa lukuun ottamatta Euroopan neljässä suuressa jalkapallosarjassa mestaruudet ovat 2010-luvulla olleet harvojen herkkua. Vuosikymmenen viimeisen kauden taittuessa kohti kevättä, onko mikään muuttumassa?

Maurizio Sarrin luotsaaman Juventuksen yhdeksännen Serie A:n ainoa varteenotettava uhka tulee Milanosta. Antonio Conte kävi Englannissa voittamassa liigan sekä cupin ja on kotimaahansa palattuaan saanut Internazionalen sellaiseen lentoon, että joukkue on vakavasti haastamassa Juventusta.

Torinolaisten putken jatkumisen puolesta puhuu kuitenkin kovassa iskussa syyskauden ollut hyökkäystrio Cristiano Ronaldo–Gonzalo Higuain–Paulo Dybala sekä kauden ensimmäisen ”Italian derbyn” voitto Giuseppe Meazzalla.

Barcelona ja Real Madrid kulkevat sopuisasti Espanjan La Ligan kärjessä kohti kevättä. Kummankaan peli ei syksyllä hiponut lähellekään täydellisyyttä, josta viimeisin todiste nähtiin joulukuun puolessa välissä pelatussa Klassikossa. 0-0 nyhjäys oli varsinkin kotijoukkue Barcelonan osalta jälleen uusi osoitus totaalisesta riippuvuudesta Lionel Messistä.

Real Madridin osalta näyttää hieman valoisammalta, varsinkin jos keskikentän kolmikko Toni Kroos–Casemiro–Valverde pysyy terveenä ja yhdessä. Klassikossa se pimensi melko totaalisesti Barcan vastaavan ja voi hyvinkin johdattaa Valkoiset kahden kauden jälkeen jälleen ykköseksi.

Saksan Bundesliiga oli jo viime kaudella lähes finaaliin asti erittäin tasainen, mutta niin vaan salaattilautanen löysi jälleen tiensä Bayerniin. Tämän kauden lopuksi mestaruuspokaali saattaa kuitenkin löytää kotinsa etelän sijaan idästä.

RB Leipzig on projekti, joka on noussut sarjaporras kerrallaan aina 2019 talvimestariksi asti. Normaalisti tätä kutsuttaisiin tuhkimotarinaksi, jonka takana olisi se puoli Saksaa, joka vihaa Münchenin ylivoimaa.

RB Leipzig on kuitenkin seura, jonka tausta ei sovellu saksalaiseen reilun pelin ajatusmalliin. Seuran omistaa Red Bull ja seuran logon lisäksi sen omistuspohja ja toimintatapa saa monen jalkapalloromantikon näkemään punaista.

Itäisen Saksan ylpeys on kuitenkin kentällä ollut täyttä rautaa. Saksan tämän hetken kuumin valmentajanimi, Julian Nagelsmann on viimeistelemässä jalkapalloilullisesti erittäin ammattitaitoisesti johdetun seuran tarinaa kohti Bundesliigan mestaruutta.

Jatkopaikka Mestarien liigassa kruunasi hienon syksyn, mutta samalla se lisäsi vaatimuksia keväälle. Riittääkö keltanokan kantti, kun toinen iso paha punainen eittämättä saa koneensa kunnolla käyntiin keväthankien sulaessa?

Englannissa on päättymäisillään yksi historian oudoimmista kuivista kausista. 1980-luvulla viidellä liigamestaruudellaan saarivaltakuntaa hallinnut Liverpool nosti kannun viimeksi 1990. Miten se on onnistunut rämpimään 30 vuotta ilman uutta kiinnitystä, seura yksin tietää.