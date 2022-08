Jami Kyöstilä siirtyy Ykkösessä pelaavaan FF Jaroon - "Tämä on hieno mahdollisuus näyttää osaamista"

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran kapteeninnauhaa tällä kaudella kantanut Jami Kyöstilä siirtyy Ykkösessä pelaavaan FF Jaroon. Kyöstilän viimeiseksi otteluksi HJS:n paidassa tällä haavaa jäi viikonlopun voitokas ottelu Espoon Palloseuraa vastaan. – Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus ja olen todella innoissani, että pääsen keskittymään taas tosissaan futikseen. Tämä on hieno mahdollisuus näyttää osaamista. On ikävää jättää kausi kesken täällä, mutta sellaista...