Jana kiusasi lohkokärkeä

Putoamiskarsinnan lähestyessä kokoonpano osin auki, mutta nyt on aika oppia voittamaan.

Janakkalan Jana emännöi helteisessä Kansanpuistossa Ykköspesiksen etelälohkon kärkijoukkue Pöytyän Urheilijoita ja viime pelien piristyneet otteet saivat jatkoa.

Ensimmäinen keskinäinen kohtaaminen oli päättynyt Pöytyän voittoon jaksoin 2–0 ja joukkue haki myös keskiviikon iltaottelusta voiton, mutta joutui tyytymään kahteen pisteeseen.

Jana taisteli hienosti koko pelin ja taipui lopulta lukemin 0–1 (2–2, 1–2), vaikka vei kolmostilanteet 11–8.

Ennen ottelua joukkueilla oli eroa sarjataulukossa peräti 30 pistettä, mutta kentällä sitä huomannut.

– Tiukka peli oli ja tosi hyvä taistelu tytöiltämme. Vastustaja ei ollut huono tänäänkään. Kiusasimme loppuun asti lohkokärkeä, mutta ei ihan riittänyt pisteille. Saumat kyllä oli, summasi Janan pelinjohtaja Mika Järvinen .

Avausjaksolla Jana meni 2–0-johtoon, kun Emma Heikkilä ja Iida Järvinen juoksivat kotiin Neea Helinin kolmospuolen takakulmaan menneellä läpilyönnillä.

Heti seuraavalla vuorolla Pöytyän Sanni Kyläpekka (1+0/3) onnistui yllättämään Janan takakentän ja juoksi tyhjään kenttään kunnarin. Pöytyän tehojokeri Petra Kaitonen löi Kyläpekan kotiin ja tasoitti lukemat. Lisäjuoksuja ei tullut ja avausjakso päättyi 2–2.

Pöytyällä on tehotilastossa laajalla rintamalla kovia pelaajia, mutta lukkari Fanni Kanervan johdolla Jana hyydytti lohkokärjen pelin.

Toisen jakson ensimmäisessä vuoroparissa molemmat saivat kolme kolmostilannetta ja yhden juoksun.

Janasta Stina Parantainen kotiutti Riina Kanervan , mutta Pöytyä kuittasi omalla vuorollaan. Sen jälkeen tilanteet tyrehtyivät molempien ulkokenttien nollattua vastustajansa.

Viimeiseen vuoropariin ulkopelit hieman herpaantuivat ja molemmat joukkueet saivat paikkansa.

Ensin oli Janan mahdollisuus, kun jokeri Paula Seppälä pääsi osin väärien syöttöjen myötä kolmoselle. Kotiutusyritykset eivät kuitenkaan onnistuneet.

Pöytyä sai omalla vuorollaan kolmostilanteen harhaheiton turvin ja kakkospuolen välilyönnillä Sylvi Pellonperä löi voittojuoksun.

– Helppoja virheitä ei saisi tulla, ne ratkovat pelejä kuten tänäänkin, Järvinen harmitteli.

Tällä kaudella Ykköspesistä on pelattu kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa. Janalla on jäljellä neljä runkosarjapeliä ja menossa on jo valmistautuminen putoamiskarsintaan, jossa lohkon jumboksi jäävä Jana kohtaa oman lohkonsa seitsemännen.

– Nyt pitää oppia voittamaan. Karsinnoissa hyvä tappiopeli ei auta, vaan kaksi voittoa pitää saada, Järvinen muistutti.

Oman lukunsa tuo kaksoisedustusten päättyminen heinäkuun lopussa. Janan ringissä Iida Järvinen (Rauma) ja Helin (Mynämäki) ovat superpesisjoukkueiden pelaajia ja suomensarjasta ryhmässä ovat olleet Ruovedeltä Ronja Salmela sekä Vihdistä Riia Virto ja Emilia Helminen .

– Katsotaan ketä meille jää. Osittain nämä on jo tiedossa, mutta seurajohto käy lopulliset neuvottelut, Järvinen tyytyi kommentoimaan.

Toisaalta Janan ryhmässä on laajuutta, sillä Pöytyää vastaan puuttui pari avauskokoonpanon pelaajaa ja pitkän loukkaantumisen jälkeen toisen pelinsä pelasi jokeri Seppälä.