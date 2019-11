Jana panostaa henkiseen valmennukseen

Janakkalan Janan edustusyleisurheilijat olivat koolla kolutuspäivänä lauantaina Kuumolatalolla. Samalla julkistettiin valmennuksen uusia linjauksia.

Jana alkaa panostaa uutena osa-alueena henkiseen valmennukseen. Jo aiemmin uutisoitiin uudistetusta valmennusjärjestelmästä, jossa yli 13-vuotiaat harjoittelevat lajiryhmittäin.

– Ongelmana seuratoiminnassa ovat olleet sekaryhmät, joissa varsinainen lajivalmennus on heikkoa. Me käänsimme asian toisin päin, sillä jo 14-vuotias tietää, onko hän juoksija, heittäjä vai hyppääjä, Janan valmennuspäällikkö Jari Kataja taustoittaa.

– Aloitamme nyt myös henkisen valmennuksen Ann-Mari Nordenswanin johdolla. Tutustuimme akatemiatyön kautta ja tätä on suunniteltu nelisen vuotta, mutta eurot ovat olleet ongelmana. Nyt seurassamme on sellainen tilanne, että tämä voidaan käynnistää.

Urheilijoista paikalla olivat Valtteri Välläri , Sanni Kuparinen , Juho Rönkä , Heikki Nieminen , Onni Ruokangas ja Lasse Hämelahti .

– Henkinen valmennus on varmasti erinomainen lisä. Otan tämän mielenkiinnolla vastaan. Selvästi kyseessä on askel kohti ammattimaisempaa toimintaa ja kiitän seuraa mahdollisuudesta. Henkisellä puolella on kehittämistä siinä missä fyysiselläkin puolella, iloitsi Välläri, jonka ennätys pituudessa on 725 ja M22-pituudessa hän oli SM-neljäs.

– Syksyn treenit ovat alkaneet hyvin ja on ollut mahtavaa rakentaa pitkästä aikaa täysmittaista harjoituskautta kohti ensi kesän kisoja.

Kiekonheittäjä Sanni Kuparinen paransi ennätyksensä lukemiin 48,38 ja heitti N19-kiekossa SM-hopealle.

– Henkinen valmennus on tärkeää, joten innolla odotan, mitä uutta on tulossa. Tähän mennessä se on ollut itsenäistä ja matkan varrella opittua. Harjoittelussa on parhaillaan käynnissä peruskuntokausi, Kuparinen kertoi.

Iikka Alingué , joka ei tällä kertaa ehtinyt paikalle, päätti syyskuun lopussa varusmiespalveluksensa ja lähtee tyytyväisenä ilman vaivoja kohti uutta kautta.