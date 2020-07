Jana saa roppakaupalla kokemusta – "Kentällä huomasi ammattilaispohjan"

Janakkalan Janan naisten ykköspesisjoukkue vahvistuu loppukauden ajaksi kokemuksella. Janan riveihin liittyvät Marjukka Mäkinen, Eveliina Vartiainen ja Terhi Mantila, joista jokaisella on pelattuja pelejä naisten Superpesiksessä.

Kolmikko palaa pelikentille kahden kesän tauon jälkeen. Viimeksi Mäkinen, Vartiainen ja Mantila edustivat kaudella 2017 kasvattiseuraansa Paukkua suomensarjassa.

Mäkinen viihtyi aktiiviurallaan lautasen ääressä lukkarina. Hän on edustanut Superpesiksessä kasvattajaseuransa Hämeenlinnan Paukun ohella Lappeenrannan Pesä-Ysejä, Turku-Pesistä ja Jyväskylän Kirittäriä. Sisäpelissä Mäkinen löi 237 ottelussa 12+154 juoksua ja toi 76 juoksua. Hänellä on vyöllään myös naisten Itä–Länsi-ottelu ja SM-mitaleita. Edellisen Superpesis-kautensa Mäkinen pelasi kesällä 2013 Jyväskylässä.

Vartiainen puolestaan pelasi Paukun Superpesis-kauden jälkeen pääsarjaa kahden kauden ajan Rauman Ferassa. Yhteensä hän on pelannut 87 pääsarjaottelua. Lyötyjä juoksuja on kasassa 1+48 ja tuotuja 40.

Mantila on pelannut koko uransa Hämeenlinnassa. Hän oli mukana nostamassa Paukkua Superpesikseen kesäksi 2003 ja pelasi myös seuran ainoaksi jääneen pääsarjakauden. Superpesis-otteluita Mantilalla on 23, joissa syntyi kahdeksan lyötyä ja kolme tuotua juoksua. Naisten ykköspesiksessä hän on pelannut 149 ottelua tehoilla 2+112/119.

Janan pelinjohtaja Riku Rantanen otti kokeneen kolmikon ilolla mukaan loukkaantumisten runtelemaan joukkueeseensa.

– Naiset olivat tänään ensimmäistä kertaa treeneissä kanssamme, ja sehän näytti hyvältä. He olivat intoa täynnä kuin pikkutytöt. Heistä aisti heti koppiin tullessa, että pelaamiseen on intoa, Rantanen kehui.

Pelinjohtaja vakuuttui kokeneen kolmikon osaamisesta myös kentällä.

– Ensimmäiset lyönnit ja heitot olivat ehkä vähän varovaisia, mutta sen jälkeen kokemus alkoi paistaa.

Hänen mukaansa Janan on ollut koko ajan tarkoitus saada nuoreen joukkueeseensa kokeneempia vahvistuksia esimerkiksi Superpesisjoukkue Mynämäen lainoilla.

– Alkuperäiset suunnitelmat muuttuivat, joten tämä oli tärkeä asia. Saimme tietyille paikoille pelinlukua ja kokemusta vähän eri tavalla. Myös henkisellä puolella he rauhoittavat tekemisellään, vaikka aika äänekkäitä naisia tuntuivat olevankin. Kentällä huomasi ammattilaispohjan, mikä heillä on takana, ja harjoituksissa keskityttiin tekemiseen.

Rantasen mukaan kolmikon roolit ovat vielä mietinnässä.

– Tarvitsee vielä uudellaan soitella naisille ja kysyä, miltä harjoitukset tuntuivat. Tuliko esimerkiksi isompia jumeja, koska he eivät ole ihan lähiaikoina lyöneet tai heitelleet. Pelkästään tämän päivän perusteella he saavat kyllä roolia. Meillä on muutamia nopeita pelaajia, joita pystyy viemään eteenpäin jo kokemuksella ja hyvillä lyöntivaihtoehdoilla.

Myös ulkopelipaikkoja Rantanen vielä pohtii.