Janalle piste supervuorotappiolla - "Pelasimme toisen jakson loistavaa voittavaa pesistä"

Janakkalan Jana ei onnistunut ottamaan toista voittoa Hämeenkyrön Räpsästä saman viikonlopun aikana. Yhden pisteen Jana sunnuntaina naisten Ykköspesiksessä kuitenkin otti, kun joukkue taipui Turengin Kansanpuiston kentällä Räpsälle supervuoron jälkeen numeroin 1–2 (2–5, 4–0, 0–1).

Supervuoron ainoa onnistuja oli vieraiden Amanda Frantsila, joka kotiutti vapaalla välilyönnillä Johanna Moisanderin. Jana rakensi tasoittavallaan tilanteen päälle, mutta kotiuttaminen ei tällä kertaa onnistunut.

Avausjaksolla kotijoukkue ei ollut vielä parhaimmillaan, ja se oli kolmannen vuoron aloittavan jälkeen jo kolme juoksua tappiolla. Neea Helin ja Krista Matikainen kuitenkin nostivat joukkueen vielä mukaan taisteluun jaksovoitosta kolmannen tasoittavalla kotiuttamalla Taru Ala-Tuuhosen ja Emma Heikkilän.

Räpsä kuittasi kuitenkin neljännessä vuoroparissa johdon uudestaan kolmeen juoksuun Vilja Aholan kunnarilla ja kotijoukkueen lukkarin Marjukka Mäkisen tarjoamalla vapaataipaleella, jonka turvin kotiin hölkkäsi Miia Puolakka. Janan neljäs sisävuoro jäi vaisuksi, eikä se pystynyt nousemaan taisteluun jaksovoitosta.

Peli parani tauolla

Toisella jaksolla kentällä pelasi astetta laadukkaampi kotijoukkue. Kaisa Kuittinen löi vieraiden kakkoskopparin Stina Parantaisen virheen ansiosta vaihtolyönniksi tarkoitetulla lyönnillä takaa läpi ja kiersi kentän kunnarin arvoisesti. Terhi Mantila ehti saman lyönnin turvin ykköspesältä kotiin asti. Helin kotiutti vielä samassa vuorossa kotiin Heikkilän.

Kun Matikainen löi toisessa vuorossa Ala-Tuuhosen kotiin, ja kotijoukkueen ulkopeli oli koko jakson ajan rautaa, varmistui jaksovoitolla Janalla ottelusta yksi piste.

– Yksi piste on meille tärkeä. Olemme ylpeitä siitä, että saimme raavittua sen ensimmäisen jakson jälkeen. Pelasimme toisen jakson loistavaa voittavaa pesistä, iloitsi viikonlopun kahdessa ottelussa ensimmäisen kerran Janan peliä johtanut Sanimaria Selinko.

Janan ilme oli toisella jaksolla ensimmäistä iloisempi. Se oli Selingon mukaan myös tarkoitus.

– Haimme hymyä korviin asti, oikeastaan pelkästään sitä. Keskityimme omaan tunnelmaamme, ja sillä se tuli.

Kova luotto

Selingolla on kahden pelatun ottelun jälkeen omien sanojensa mukaan kova luotto Janan joukkueeseen.

– Luotto on molemminpuolinen. Haemme edelleen pelin tasoa korkeammaksi. Seuraava peli on vasta reilun viikon päästä keskiviikkona. Siihen on aikaa, eli nyt ehdimme vähän harjoittelemaankin. Meillä ei ole ollut alla yhteisiä treenejä, Selinko muistutti.

Reilun viikon tauko otteluista tulee tapahtumarikkaan viikonlopun jälkeen tarpeeseen.

– On se tärkeää, kukaan ei voi väittää vastaan. En tunne vielä kaikkia tyttöjä, ja nyt saamme yhteisiä tunteja alle ja pääsemme hakemaan peli-iloa ja sitä, miten saamme koko kentän pyörimään, Selinko mietti.

Jana kohtaa seuraavaksi keskiviikkona 5. elokuuta kotonaan helsinkiläisen Roihun. HÄSA