Janaa koetellaan alkukaudesta – "Alkukausi voi mennä muutamien loukkaantumisten varjoissa"

Janakkalan Jana aloittaa vihdoin keskiviikkona kautensa naisten Ykköspesiksessä. Ensimmäinen ottelu on heti joukkueelle todellinen testi, kun Pöytyä saapuu vieraaksi Turengin Kansanpuistoon kello 18.

Janan pelinjohtaja Riku Rantanen odottelee kuumeisesti sarja-avausta, mutta kokoonpano on vielä epäselvä.

– Vähän kyllä jännittää, että huomenna tulee se ensimmäinen matsi itsellä viuhkan varressa. Joukkueen kokoonpano on vielä hieman epäselvä, että katsotaan ketä apuvoimia saamme Superin seuroista. Tänään (tiistaina) asia ratkeaa ja saamme lyötyä lukkoon keskiviikon pelaajat. Sitten alamme suunnitella tarkemmin pelityylimme yksityiskohtia, Rantanen kertoo.

Koronavirus ei ole ainoa asia, joka on aiheuttanut ongelmia Janan kauden avaukseen.

– Meillä on muutama pieni loukkaantuminen, jotka vaikuttavat kokoonpanoon jollain tavalla. Alkukausi voi mennä vähän näiden muutamien loukkaantumisten varjossa, arvelee Rantanen.

Janan pitää onnistua nappiin, jos se haluaa ottaa ensimmäisestä vastustajastaan Pöytyästä voiton, ja myös Rantanen tietää sen.

– Saamme kovan nipun vastaamme. Pöytyällä on varmasti nousu tavoitteena. Voi olla kovimpia vastustajia, mitä tulee, mutta niitä vastaan on hyvä aloittaa.

Jana ei lähde kuitenkaan häviämään

Koronarajoitukset ovat varjostaneet kaikkien joukkuelajien harjoittelua, niin myös Janan. Rajoituksien avauduttua joukkue on saanut harjoitella normaalisti, vaikka muutama peluri onkin B-tyttöjen joukkueessa Hyvinkäällä ja näin ollen välillä pois harjoituksista.

– Ihan hyvin olemme päässeet treenaamaan, vaikka koronan takia jäikin muutamat tärkeät harjoitukset väliin. Perusulkopelikuvioitakin olemme päässeet kohtuullisen hyvin työstämään, pohtii Rantanen.

Kaikesta huolimatta Jana ei lähde häviämään Ykköspesikseen. Kysymysmerkkejä on kuitenkin ilmassa.

– Kyllä sinne keskikastin yläpuolelle tavoittelemme joka tapauksessa. Viime kauden sijoitusta lähdemme selvästi parantamaan. Ratkaisevassa roolissa on kuitenkin se, miten saamme käyttöön kaikki pelaajamme ja hirveän montaa loukkaantumista enemmän ei joukkueemme kestä.

Vaikka kaikki ei olekaan mennyt nappiin Janan osalta, niin Rantanen uskoo joukkueeseensa ja lähtee kauteen kirkkain mielin.