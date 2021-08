Janakkalan Jana hakee vielä avausvoittoaan, mutta Fanni Kanerva näkee edessään paljon potentiaalia - ”Olisi tärkeä pysyä Ykköspesiksessä”

Janakkalan Janan naisten ykköspesisjoukkue pelaa isoa viikon jaksoa. Otteluja kertyi yhteen nippuun ja nyt niitä pelataan. Peräti neljä. – Nyt on joo oikein tällainen pelirupeama. On vielä mahdollisuus saada kahdesta pelistä hyvin pisteitä, Janan kapteeni Fanni Kanerva toteaa. Tiistaina Jana pelaa Pöytyällä ja keskiviikkona Hämeenkyrössä. Vastassa siis ensin sarjakärki ja sitten sarjajumbo. Jana on itse…