Janalaisilla tuplajuhlat Kemin SM-kisaillassa – Alingué ponkaisi pituusmestariksi, Hämelahti taisteli 100 metrin ykköseksi

Janakkalan Janan urheilijoilla oli tuplasti kultainen ilta 19- ja 22-vuotiaiden SM-kilpailuissa Kemissä, kun Iikka Alingué pituushypyssä ja Lasse Hämelahti 100 metrillä voittivat lajinsa lähes samoihin aikoihin.

Alingué aloitti kilpailun räväkästi, sillä hän hyppäsi voittotuloksekseen jääneen 739 jo ensimmäisellä kierroksella. Kilpailu käytiin osin hyvinkin voimakkaaseen myötätuuleen, joten Alinguénkin parhaassa hypyssä tuulta oli 3,1 metriä sekunnissa.

– Se oli hyvä hyppy. Olisi ollut lisääkin, mutta ne painuivat myötätuulen takia aika paljon yliastutuiksi. Myötätuuli teki vähän tepposet siinä, Alingué sanoi ja harmitteli liian voimakasta myötätuulta.

– Olen tosi tyytyväinen, että sain tuollaisen puristettua.

Pituushyppy on Alinguélle kolmiloikan kakkoslaji.

– Näitä pituuskisoja ei kuitenkaan kovin monta tänä kesänä ollut. Itse asiassa harjoituksia ollut vähemmän kuin kisoja.

Alinguélla on sunnuntaina tilaisuus nousta yhdeksi viikonvaihteen tuplamestareista. Kolmiloikka hypätään jo kello 12, mikä tuo omaa haastettaan.

– Se on aamukisa, iltakilpailuihin tottunut Alingué kuvasi varhaisiltapäivän koitosta.

Ensimmäinen mestaruus nuorissa

Hämelahti otti satasella ensimmäisen mestaruutensa nuorten SM-kilpailuissa. Ajassa 10,68 (tuulta 2,8 metriä sekunnissa) maaliin kiitänyt mies vaikutti tuoreeltaan mestaruudesta hämmentyneensä.

– Hyvältä tuntui (kun tajusin olevani mestari). Meillä oli niin tiukka loppu. Meinasin siinä heittää nenälleni, onhan se hienoa, että pystyin voiton viemään. Kova kisa oli kyllä, Hämelahti kertasi.

Hänellä oli hyvä päivä muutenkin, sillä alkuerässä hän juoksi rennosti jatkoon.

– Alkuerä tuli tosi rennosti, siinä ei paljon tarvinnut kuin lähteä telineistä ja hölkätä vaan. Finaali oli ehkä taisteluvoitto. Mitali oli totta kai mielessä, mutta lähdin juoksemaan mahdollisimman kovaa.

Hämelahti päättää viikonvaihteensa 200 metrin kilpailuun.

– Kakkonen on vielä ihan täysi sivulaji, olen niin vähän aikaa juossut pituushyppypuolelta tulleena. Katsotaan mitä sieltä tulee.

Nuorukaisen vire on lupaava, sillä armeijavuosi ei ole tarjonnut kauteen aivan parhaimpia lähtökohtia. Vaikka 200 metrin sujuminen on arvoitus, on Hämelahti hyvin tyytyväinen siihen, miten satanen tällä hetkellä sujuu.

– En olisi uskonut, että pystyn enkkojen lähelle pääsemään, hän sanoi.

Armeijan jälkeen hän suuntaa opiskelemaan Tampereelle, mutta urheilu on ykkösenä ensi kaudella.

Vällärin kesä mennyt kuntoutuessa

Takareisivammasta kuntoutunut Janakkalan Janan Valtteri Välläri iloitsi paluustaan kilpailuihin 22-vuotiaiden pituushypyssä, jossa hän sijoittui kahdeksanneksi. Vällärin tulos oli tuulisessa kilpailussa 669.

– Hieno maku jäi, nautin hyppäämisestä, Välläri sanoi.

Kesä on sujunut takareiteen talvella tullutta pientä repeämää kuntouttaessa, joten ilo kilpailemaan pääsystä on helppo ymmärtää.

– Oli hienoa päästä taas viivalle. Otin kaikki irti, vaikka tulos ei ole ihmeellinen. En tällä hetkellä edes välitä. Hieno hypätä, Välläri sanoi.

Hän juoksee näillä näkymin sunnuntaina 200 metrin kilpailussa. Jos oli Välläri iloinen, harmitteli perjantaina kiekon mestaruuden voittanut Janan Sanni Kuparinen sen sijaan kuulakisaansa. Hän työnsi 12,33 ja oli viides.