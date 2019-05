Janan peli yhä lukossa – Pelinjohtaja Salmi: “Toivottavasti kaikkien usko kestää.”

Janakkalan Janan ykköspesisjoukkueen peli ei ota auetakseen, vaikka kokoonpanoa oli rukattu keskiviikon kotiotteluun Jalasjärven Jalasta vastaan.

Kauden ensimmäisen kohtaamisen kotonaan selkeästi voittanut Jalas oli jälleen parempi 152 katsojan edessä jaksoin 0–2 (1–9, 0–2), eikä kotijoukkue saanut yhtään lyötyä juoksua.

Janan kokoonpanossa debytoivat Vihdin Pallon suomensarjajoukkueesta Riia Virto (kolmoskoppari) ja Emilia Helminen (ykkösvahti) ja Mynämäen superpesisryhmästä paluun kokoonpanoon teki Neea Helin (sieppari). Muutokset eivät tuoneet Janan peliin merkittävää piristystä.

– avoitteena oli herätellä joukkuetta ja saada juoksuvoimaa kentälle. Vihdin kaksikon ottaisin ilomielin koko kaudeksikin meille. Lisäksi tänään Sihvosen Jessikan Mynämäeltä piti pelata meillä, mutta seurajohto kielsi pelaamisen, koska hänellä on huomenna superin peli, Janan pelinjohtaja Jani Salmi kertoi.

Vieraiden alku oli tyrmäävä. Ensimmäiseen vuoropariin Jalas käytti tilanteensa tehokkaasti ja takoi seitsemän juoksua.

Jana ei saanut omalla vuorollaan edes kakkostilannetta ja neljän lyöjän jälkeen taululla oli jo kolme ristiä.

– Kaveri löi kolme loistavaa lyöntiä, ei niissä ollut ottamista. Heillä oli lyöjiä, jotka löivät kun oli tarve lyödä juoksu. Samoin ulkokenttä oli meidän lyöntejä vastaan kova ja surutta tuli paloja virheistä, Salmi puntaroi.

– Meillä porukka taitaa jännittää pelin alkuja, niihin pitää saada rauhallisuutta ja peli paremmin käyntiin.

Toiseen vuoropariin Jana sitten ryhdistäytyi shokkialun jälkeen. Se nollasi ensin Jalaksen sisävuoron antamatta yhtään kolmostilannetta ja onnistui omalla sisävuorollaan rakentamaan tilanteita ja sai avausjuoksunkin, joka tosin tuli harhaheitolla Ronja Salmelan juostua kotiin.

Ensimmäisen jakson kolmostilanteet menivät vieraille 2–14, mutta ensimmäisen vuoroparin jälkeen vain 2–5.

Toisella jaksolla asetelmat tasoittuivat. Jana sai rakennettua muutaman tilanteen, mutta kotiutukset eivät onnistuneet.

Toisen jakson kolmostilanteet menivät Janalle 5–4, mutta vieraat käyttivät jälleen paikkansa tehokkaasti ja illan tehokolmikosta Vilma Kupari (3/1) ja Maria Sveholm (2/1) löivät jaksovoiton ratkaisseet juoksut Petra Kerolan (1/3) juostessa kotiin.

Viimeiseen sisävuoroonsa Jana onnistui vielä rakentamaan ajotilanteen, mutta hyökkäys ei tuonut tulosta.

Janasta palkittiin parhaiten kärkilyönneissään (80%) onnistuneet jokeri Emma Heikkilä ykköspalkinnolla ja lukkari Ronja Salmela kakkospalkinnolla.

– Hyvät asiat tänään olivat, että pelin loppua kohti saatiin ulkopeli pitäväksi ja päästiin myös itse hyökkäämään, vaikka onnistumiset jäivät nyt piippuun. Pikku hiljaa tässä mennään eteenpäin, toivottavasti kaikkien usko kestää, Salmi summasi.

Jalasjärvi vankisti voitollaan asemiaan lohkon kärjessä. Janalla on viidestä ottelusta vain yksi piste ja se on lohkon viimeisenä. Tehtyjä juoksuja Janalla on selkeästi vähiten.