Janan sisäpeli tökki Espoota vastaan – "Emme saaneet irti kaikkea, mitä olisi ollut saatavilla"

Janakkalan Janalla oli lauantaina mahdollisuus nousta pesäpallon naisten Ykköspesiksen jumbopaikalta, mutta joukkue ei onnistunut mahdollisuuttaan käyttämään. Toiseksi viimeisenä A-lohkossa majaileva Espoo haki Turengin Kansanpuistosta kaksi pistettä jaksoin 0–1 (1–2, 2–2).

Lauantain helteisessä säässä pelattu ottelu ei ollut varsinaisesti sisäpelin juhlaa. Kumpikin joukkue onnistui tuomaan pelaajan lyömällä kotipesään ainoastaan kaksi kertaa. Janasta juoksun lyömisessä onnistuivat Krista Matikainen, joka löi kotiin Johanna Ylöstalon, ja Marjukka Mäkinen, jonka lyönnillä kotiin ehti ykköspalkittu Riina Kanerva. Ylöstalo toi myös toisen juoksun, Janan ottelun ensimmäisen, mutta silloin hän pääsi kotipesään harhaheiton turvin.

Vieraista lyöntitilastoonsa saivat merkinnän Reetta Aralinna ja Taru Finnilä. Lisäksi espoolaiset saivat kaksi juoksua vapaataipaleella, joista jälkimmäinen tasoitti toisen jakson numeroihin 2–2, ja varmisti sen, ettei Jana saanut ottelusta pisteitä.

Peli jäi piippuun

Janan pelinjohtaja Sanimaria Selinko harmitteli niukkaa tappiota ottelusta, josta olisi parempana päivänä ollut otettavissa jopa kauden toinen voitto.

– Pelaamisemme jäi tänään piippuun. Halusimme tästä pelistä voiton, mutta sitä emme nyt saaneet. Kyllähän se harmittaa, kesken kauden Janan pelinjohtajaksi tullut Selinko sanoi.

Pelinjohtaja joutui miettimään pitkään vastausta kysymykseen, miksi Janan sisäpeli oli Espoota vastaan niin hankalaa.

– Sisäpeli oli vain nyt tahmeaa. Kenttään lyönti oli ehkä se, mitä emme saaneet vietyä loppuun asti. En osaa oikeastaan sanoa, mistä se johtuu. Olemme käyneet paljon läpi sitä, miten lyöntipaikalle mennään, ja millainen tunnelma siinä pitää itsellä olla. Lyönnitkin käydään valmiiksi läpi, mutta tänään emme saaneet irti kaikkea, mitä olisi ollut saatavilla, pelinjohtaja mietti.

Jana jatkaa pelejään heti sunnuntaina, kun se matkustaa Kankaanpään vieraaksi. Ottelu on joukkueelle jo viikon kolmas.