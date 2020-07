Janan tappioputki jatkui: "Häviämme pelejä yksittäisiin isoihin virheisiin"

Janakkalan Janan kausi Ykköspesiksessä jatkui tappiollisena Turengin Kansanpuistossa Porin Pesäkarhujen kakkosjoukkuetta vastaan, kun vieraat hakivat täydet sarjapisteet lukemin 0–2 (2–3, 5–6).

Ilman pisteitä A-lohkon jumbona oleva Jana on hävinnyt kaikki alkukauden kuusi otteluaan samoin jaksolukemin 0–2. Juoksuero on 20–59.

– Häviämme pelejä yksittäisiin isoihin virheisiin, joita tulee vuorotellen eri pelaajille ja aivan liikaa yhteen otteluun. Varsinkin sisäpelimme on huonoa, siihen olemme kaatuneet, Janan pelinjohtaja Riku Rantanen harmitteli.

Samanlaiset jaksot

Avausjaksolla Jana sai sisäpelinsä toimimaan vasta viimeiseen vuoroon, johon mentiin Porin 0–3-johdossa. Jokeri Anna Ojalainen (2/0) onnistui yllättämään Janan takakentän ja löi kaksi juoksua.

Ajotilanteessa Kaisa Kuittinen kotiutti välilyönnillä ykköspalkittu Riina Kanervan (0/2), ja heti perään kakkospalkittu sieppari Taru Ala-Tuuhonen (0/2) karkasi harhaheitolla kotiin. Kiri ei kuitenkaan riittänyt tasoitukseen.

Toinen jakso oli pääosin ensimmäisen toisintoa.

Jana kyllä avasi terävästi ja Iida Järvinen (2/1) löi johtojuoksun. Pori onnistui kuitenkin omalla sisävuorollaan kuittaamaan, kun se sai kolme juoksua kotijoukkueen räpylävirheistä. Vieraat etenivät 2–5-johtoon, ennen kuin kotijoukkue nousi taisteluun jälleen mukaan.

Viimeisessä vuoroparissa Jana puristi 227 katsojan kannustaessa kolmen juoksun takaa vielä tasoihin 5–5 Marjukka Mäkisen ja Krista Matikaisen lyötyä ja Ida-Sofia Lehdon, Ala-Tuuhosen ja Järvisen juostua kotiin. Yksi juoksu tuli jälleen harhaheitolla.

Ajotilanteesta Jana ei onnistunut lyömään johtojuoksua ja omalla sisävuorollaan Pori ratkaisi jaksovoiton, kun kakkospalkittu koppari Emilia Mattila (2/1) löi Veera Jokelan kotiin (0/3).

Riittävästi tilanteita

Kolmostilanteet menivät ottelussa lopulta tasan 18–18.

– Meidän pitää saada palloa maahan ja kaveri suorittamaan, nyt lyönnit menivät kopiksi ja tilanteet kuivuivat kokoon. Saimme kyllä tilanteita ja vaihtoehdot olivat hyviä, mutta epäonnistuimme niissä. Kotiutustilastomme oli 5/16 ja se on todella huono, Rantanen summasi.

Uutena pelinjohtajana tälle kaudelle tullut Rantanen linjasi kauden ennakossa Janan tavoitteeksi paikan keskikastin yläpuolelle.

– Sisäpelissä on suurimmat ongelmamme tällä hetkellä. Ulkopelissäkin toki tulee virheitä, mutta se on mennyt koko ajan selkeästi eteenpäin ja on pääosin ihan hyvää. Pitää myös miettiä, kuinka paljon vikaa on viuhkanvarressa, Rantanen tuumasi.

– Kokoonpanon suhteen olemme superin lainapelaajien varassa eli joudumme aina katsomaan, keitä pelaajia kulloinkin saamme. Onhan se hankalaa, kun ei ole kiinteää kokoonpanoa, vaan ryhmitys vaihtelee joka pelissä. Mutta tämä on tilanne ja sillä mennään.

Joukkueet kohtaavat uudelleen heti Janan seuraavassa pelissä viikon päästä Porissa.

– Viikko tehdään taas totta kai hommia, mutta ei tässä treenimäärä ja toistot enää ratkaise. Tämä on nyt korvien välistä kiinni. Kyllä meidän näillä pelaajilla pitää pystyä parempaan sisäpeliin ja napata pisteitä, Rantanen korosti. HäSa