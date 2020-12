Janne Pulkkanen PuB:n valmennuspäälliköksi

Lahtelaisen koripallokulttuurin kasvatti Janne Pulkkanen aloittaa vuodenvaihteessa Punaportin Bluesin sarjatoimintavaiheen valmennuspäällikkönä. Pulkkanen on toiminut PuB:ssa valmentajana jo kaudesta 2017–2018. Sarjatoimintavaiheen valmennuspäällikön tehtävän perustamisen tavoitteena on kasvattaa PuB:n pelaajamäärää sekä pelaajien osaamisen tasoa sekä parantaa valmennuksen laatua sekä tehdä eri joukkueiden toiminnasta tasalaatuisempaa. Tavoitteena on myös kasvattaa valmentajien määrää sekä heidän osaamistansa.Pulkkanen on intohimoisesti itseään kehittävä…

