Janne Tavista tuli gladiaattori – HPK:ssa mestaruutta juhlinut hyökkääjä pysyy kunnossa laukaalaisessa 2. divisioonan joukkueessa

HPK:n liigajoukkueessa vuosina 2018–2020 pelannut Janne Tavi, 31, nähdään jatkossa 2. divisioonassa pelaavan laukaalaisen Gladiators HT:n paidassa. Hyökkääjä on tehnyt seuran kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Tavi on uuden joukkueensa kokoonpanossa näillä näkymin jo viikonvaihteen kahdessa vierasottelussa Leppävirralla (LeKi-75:tä vastaan) ja Lappeenrannassa (PEPO). Gladiators pelaa kakkosdivarin neloslohkossa, jossa joukkue on voittanut kolme kauden ensimmäistä otteluaan….