Jatkosta nopeasti sopinut Nenonen etsii parasta itseään – "Saa nähdä onko sille ulkomaanpykälälle käyttöä"

Rauhassa perjantain Ilves-kotiotteluun valmistautunut HPK:n miesten liigajoukkue sai ensi kaudeksi tärkeän palasen varmistettua. Keskiviikkona seura julkaisi laitahyökkääjä Markus Nenosen yhden vuoden jatkon ja samaan syssyyn Miro Ruokosen vastaavan sopimuksen.

Mikäli Nenonen siis jää Kerhoon. Sopimukseen kirjattiin ulkomaanpykälä ja Nenosella itsellään on ainakin hinkua ulkomaille.

Tällä haavaa Nenonen on kuitenkin Kerhon mies.

– Jostain muualtakin tuli, että voisi olla kiinnostusta, mutta Kerho oli ykkösvaihtoehtoni. Joskus on haaveena päästä ulkomaille pelaamaan, niin toivotaan, että rahkeet riittävät joskus isompaan sarjaan. Saa nähdä onko sille ulkomaanpykälälle nyt käyttöä, Nenonen toteaa.

– HPK:sta tuli kiinnostusta, ja se oli puolin ja toisin helppo päätös. Olen viihtynyt, puolisoni on viihtynyt, joukkueessa on hyvä meininki ja hallilla on muutenkin kiva painaa hommia. HPK on hyvä paikka kehittyä, koska arki on laadukasta. Uskon, että täällä on hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin uralla.

Nenonen siirtyi HPK:hon Tapparasta ennen viime kautta pelaajana, jolta odotettiin 26-vuotiaana lopullista läpimurtoa ja maalihanojen aukeamista.

Tehoja tulikin kohtalaisesti, kun sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä tulivat omat liigaennätyspisteet 16+15=31 ja 4+5=9. Keväältä muistetaan myös mestaruuden ratkaissut maali seitsemännen finaalin jatkoerästä.

Tällä kaudella luvassa piti olla seuraava askel Kerhon ykkösmaalinsylkijäksi. Alkukaudesta jarrutti loukkaantuminen, jonka takia Nenonen oli syys–lokakuussa neljä viikkoa sivussa. Sen taakse hän ei halua silti mennä.

– Sillä tavalla ei ainakaan saisi ajatella. Loukkaantumisen aikana pystyi treenaamaan aika nopeasti kunnolla, ja oli helppo tulla takaisin pelaamaan. Henkisellä puolella ei ole vain loksahtanut vielä, sanoo 3+3 tehoilla tämän kauden 13 otteluaan pelannut Nenonen.

Maaottelutauon jälkeen Nenonen on päässyt pisteille kaikissa kolmessa pelissä.

– Sieltä täältä jonkun pelin olen pelannut hyvin. Vielä pitäisi saada se hyvä peli joka ilta. Tekemistä on siihen, mutta hyvällä tiellä ollaan.

HPK:lla ei ole vielä ainakaan virallisesti sopimuksenalaista päävalmentajaa ensi kaudeksi. Nenonen uskoi, ettei kulttuuri muuttuisi uuden valmentajan johdolla niin paljon, että kannattaisi lähteä epäselvyyden takia.

– Kyllä se tilanne jonkin verran vaikutti päätökseen, muttei hirveästi. Tekemisen laatu ja arki pysyvät varmasti samana, joten en antanut sille hirveästi arvoa. En tiedä, olisiko pitänyt, Nenonen selvittää.

– Ainakaan koko paletti ei mene uusiksi valmennuksessa. Saa nauttia Tumban (fysiikkavalmentaja Timo Turunen ) kesätreeneistä ensi kesänäkin, hyökkääjä virnistää.

Etupäässä nelosketjun laidalla Kerhossa Liigaa rouhinut Miro Ruokonen on tavallaan HPK:n juniorimyllyn kasvatti. Forssasta lähtenyt hyökkääjä siirtyi HPK:n C-junioreihin kahdeksan vuotta sitten.

– Ihan mielelläni jatkan täällä. HPK:sta on tullut jo kuin koti. Koen, että tässä kaupungissa ja päivittäisessä työympäristössä on hyvä olla. Ei ole tarvinnut katua sitä, kun C-junnuissa tänne tulin, Ruokonen sanoo.

– Aika äkkiä saatiin jutut maaliin. Oli ykköstavoitteeni jatkaa täällä eikä muita vaihtoehtoja edes ollut.

Tällä kaudella Ruokonen on ollut Mikko Lahtelan laidalla positiivisimpia kerholaisia. 20 ottelussa on tullut viisi maalia, joita kovan huippunopeuden omaava laituri voisi iskeä omasta mielestäänkin enemmän.

– Vielä ei olla nähty ihan parasta Miroa.

Nenosen ja Ruokosen lisäksi HPK on kiinnittänyt ensi kaudeksi maalivahti Joona Voutilaisen , puolustajat Elmeri Erosen , Petteri Nikkilän , Santeri Lukan ja Atso Lehtisen sekä hyökkääjät Jere Innalan , Henri Kannisen , Kristjan Komben , Tommi Tikan ja Kasperi Heinäsen . HäSa

Liigakiekkoa HPK–Ilves perjantaina Pohjantähti-areenassa kello 18.30.