Johtaako sukupolvien unelma koronapainajaiseen? – Kanta-Hämeen johtajaylilääkäri muistuttaa, että kaikki tartunnat eivät kehity 72 tunnissa tunnistettavaksi

Pietarissa käyneiden EM-kisaturistien koronavirustartuntamäärät ovat kasvussa. Kanta-Hämeessä EM-kisaturismiin liittyviä tartuntoja on neljä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen: "Christian Eriksenin tapauksen jälkeen lähes kaikissa kommenteissa korostettiin kuinka jalkapallo ei ole tärkein asia. Jos toimitaan välinpitämättömästi ja altistetaan välinpitämättömällä toiminnalla muita, se on silloin kaksilla korteilla pelaamista."

Sukupolvien unelma on saanut viimeisten päivien aikana painajaismaisia piirteitä kisaturistien koronatartuntojen osalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve arvioi Ilta-Sanomissa, että Pietarista palanneiden EM-kisaturistien joukossa on todettu hieman alle 300 koronatartuntaa. Helve arvioi myös, että tartunnoista herkästi tarttuvamman deltavariantin osuus voi olla suuri.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Juhani Grönlundin mukaan tuorein tieto Kanta-Hämeessä on, että viimeisen viikon aikana Venäjältä tulleita koronaviruslöydöksiä on kaikkiaan viisi kappaletta, joista neljä liittyy kisaturismiin.

Grönlundin mukaan koronavirustartuntojen leviämisaallolle ja sen aiheuttamille rajoituksille valtakunnallisesti on olemassa varteenotettava mahdollisuus.

Alueellisesti huoli on kuitenkin vielä pienempi.

– Jos yli 200 tartuntaa on jo tullut valtakunnallisesti, on riski tietysti olemassa. Kanta-Hämeessä tilanne on vielä suhteellisen rauhallinen ja suurta huolta ei vielä ole, mutta tilannetta täytyy seurata hyvin tarkkaan, Grönlund sanoo.

– Tärkeää on, että tartuntaketjut saadaan selvitettyä ja katkaistua kuten tähänkin saakka. Siispä on tärkeää, että ihmiset käyvät testeissä.

Grönlundin mukaan keskeistä on nyt noudattaa THL:n ohjeistuksia.

– Jos ensimmäinen näyte on otettu rajalla ja mahdollisimman pian sen jälkeen, on vielä käytävä testissä 72 tunnin päästä testissä uudelleen.

THL tiedotti ennen EM-lopputurnauksen alkamista, että se ei suosittele jalkapallofanien matkustamista Tanskaan ja Venäjälle EM-kisojen aikaan.

Grönlund yhtyy suositukseen ja korostaa, että THL:n suosituksia on syytä noudattaa.

– On tärkeää, että koko Suomessa toimitaan samalla tavalla. Uusin tieto päivitetään aina THL:n suosituksiin. Sieltä tiedon saavat niin kansalaiset kuin ammattilaisetkin.

Venäjällä vallitseva tautimuoto on tällä hetkellä deltavariantti.

– Tiedämme tällä hetkellä sen, että yksi rokote ei tehoa deltavarianttiin niin hyvin kuin muihin variantteihin. Kaksi rokotetta tehoaa jo hyvin, mutta hivenen heikommin kuin muihin variantteihin. Kahdella rokotteella saa hyvän tehon, mutta on ilmennyt henkilöitä, jotka ovat saaneet deltavarianttitaudin vaikka heillä olisi toinen rokote jo otettu tai he olisivat sairastaneet alkuperäisen taudin tai muun variantin, Grönlund kertoo.

Tiedot deltavariantista ovat Grönlundin mukaan vielä keskeneräistä.

– Sen tiedon mukaan mikä on, hyvä suoja saadaan aikaan kun on kaksi rokotetta. Tuorein tieto on, että ilahduttavasti hyvän suojan saa myös, jos on saanut kahden eri valmistajan rokotteet.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen pitää huolestuttavana sitä, että 72 tunnin päästä kaikki koronavirustestit eivät anna vielä täyttä varmuutta yksittäisten henkilöiden tartunnoista. THL:n sivuilla arvioidaan, että koronatartunnan itämisaika on 1–14 päivää, mutta yleisimmin oireet ilmaantuvat noin 4–5 päivää tartunnasta.

– Kaikissa testeissä itämisvaiheessa olevat tartunnat eivät vielä nykyisissä testeissä tule näkymään ja kaikki tartunnat eivät kehity 72 tunnissa tunnistettavaksi. Saattaa syntyä olo turvallisuudentunteesta tartunnan välttämisestä ja näin saattaa vahingossa syntyä laajoja altistuksia ja tartuntoja, jos koronatartunta puhkeaa myöhemmin. 72 tunnin testi ei ole vielä tae turvallisuudelle. Jos olisin itse mennyt kisoihin, olisin pitänyt ehdottomasti kahden viikon omaehtoisen karanteenin, Leskinen muistuttaa.

Leskinen peräänkuuluttaa nyt EM-kisaturistien vastuullisuutta.

– Kun korona-aikaa on eletty jo pitkälti yli vuoden, tuntuu epärehelliseltä, jos väitetään, että ei tiedetä miten tulee toimia. Nyt ei ole oikea aika piiloutua ja siirtää vastuuta vaikka kasvottomille rajanäytteille tai hallitukselle. Yksilöiden ratkaisut ovat nyt tärkeitä kuten koko korona-aikana. Jos yksilö on tehnyt päätöksen lähteä kisoihin, sen myötä yksilön on myös kannettava vastuu, Leskinen painottaa.

Leskinen sanoo ymmärtävänsä kisaturisteja, jotka halusivat lähteä kipeästi EM-kisoihin – mutta myös heitä, jotka kisaturisteja ovat kritisoineet.

Leskinen uskoo, että suurin osa kannattajista on toiminut vastuullisesti, mutta koronavirusepidemian aikana ei olisi varaa edes yksittäisiin lipsahduksiin. Julkisuudessa on myös ollut esillä tapauksia, jossa fanit eivät ole noudattaneet karanteeniohjeita.

– Korona-aika mittaa myös sitä, mihin painoarvoon asettaa omat huvit ja edut sekä vastuun muista. Muiden kannalta taas on raskasta, kun joku ottaa riskin meidän muiden puolesta. On ollut mahtavaa seurata EM-jalkapalloa, mutta samalla olen seurannut huolissani, kun ihmiset elävät kisoissa kuin viimeistä päivää. Vaikka rokotusten myötä aiempaa harvempi saa vaikean taudinkuvan ja sairaalakuormitus pysyisi kohtuullisena, emme ole vielä valmiita kolmanteen aaltoon, Leskinen sanoo.

– Jotkut tekevät aina asiantuntija-arvioista piittaamattomia päätöksiä omassa toiminnassaan. Jatkuvassa tasapainottelussa eläminen on tietysti kaikille meille raskasta, kun löyhennämme rajoituksia ja mahdollisesti joudumme kiristämään niitä. Se on väsyttävää.

Internetissä on levinnyt video, jossa suomalaiset kannattajat ovat laulaneet pietarilaisen ravintolan terassilla haistattelulauluja kohteena perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Samoista faneista valtaosa oli todennäköisesti myös huolissaan Tanska-ottelussa kentälle tuupertuneen ja sydämenpysähdyksen saaneen Christian Eriksenin terveyden puolesta.

– Eriksenin tapauksen jälkeen lähes kaikissa kommenteissa korostettiin kuinka jalkapallo ei ole tärkein asia. Jos toimitaan välinpitämättömästi ja altistetaan välinpitämättömällä toiminnalla muita, se on silloin kaksilla korteilla pelaamista, Leskinen sanoo.