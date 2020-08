Jokamiestriathlonissa ennätysmäärä kilpailijoita – Timi Maliselle kolmas peräkkäinen voitto

Hauhon jokamiestriathlonin voiton keskiviikkoisena kesäiltana vei nimiinsä kolmannen kerran peräkkäin TriathlonSuomea edustava Timi Malinen. Minitriathloniin kului 21-vuotiaalta helsinkiläiseltä tällä kertaa aikaa 30.30, mikä on lähes sama aika kuin viime vuonna. Eroa toiseksi urakoineeseen Teemu Törmälään syntyi 35 sekuntia. Kolmantena maaliviivan ylitti Teppo Malinen, 54 sekuntia isoveljelleen jääneenä.

Rento iltakilpailu tarjosi osallistujille kiivastahtisen kisan koostuen 200 metrin uinnista, kymmenen kilometrin pyöräilystä sekä kolmen kilometrin juoksusta.

– Oli aika hapokasta, mutta vähän viileämpi keli oli kuin aikaisempina vuosina. Hauskaa tuo oli taas kuitenkin, tuumasi voittaja kisan jälkeen Hauhotalon kupeessa.

Malinen johti kisaa jo uinnin jälkeen eikä antanut muille mahdollisuuksia.

– Kohtalainen uinti, suht hyvä pyörä, vähän oli kovaa vastatuulta kääntöpaikan jälkeen. Sitten ekan kilsan juoksin aika kovaa ja rullailin maaliin, Malinen kuvaili suoritustaan.

Kova harjoitus

Napakka iltakisa toimi mainiosti kovana harjoituksena kohti seuraavia koitoksia. Koronakevään takia kilpailuita ei ole kertynyt tänä kesänä, mutta tulevina viikonloppuina on jaossa lajin kolmet eri suomenmestaruudet, joihin Malinen lähtee itsevarmuutta uhkuen. Hän kehui Hauhon kisaa juuri sopivaksi avaavaksi kisaksi ennen niitä.

– Viime vuodelta on jo perusmatkan suomenmestaruus, niin otetaan nyt myös sprinttimatkalta se pois. Duathlonin voitto pitäisi hakea myös. Ihan pitäisi olla mahdollista, suunnitteli illan ykkönen tulevia kisojaan.

Myös pitkän aikavälin tähtäimet ovat korkealla, sillä Malinen on yksi neljästä Triathlon Finland Top Teamiin kuuluvista nuorista urheilijoista, joilla tähtäin on asetettu olympialaisiin, joko Pariisiin tai Los Angelesiin. Koronan peruuttamat kilpailut eivät syöneet mieheltä motivaatiota, vaan hänen mukaansa se itse asiassa tarjosi hyvän mahdollisuuden treenata rauhassa. Tähtäin kun on kauempana.

Koivula naisten ykkönen

Myös jokamiestriathlonin naisten voittajalla oli kokemusta Hauhon kisan voittamisesta aiemmilta vuosilta. Nyt Aqua Plus Triathlonin Venla Koivula otti johtopaikan jo uinnissa eikä siitä luopunut. Hän käytti kisaan aikaa 35.14 ja oli lopulta melko ylivoimainen. Tawast Cycling Clubin Elina Honkavuoreen syntyi aikaeroa 1.51.

– Kisa meni tosi hyvin. Tykkään tällaisesta kovasta repäisystä, kun pitää mennä koko ajan täysillä ja taistella happoja vastaan. Sitten on maalissa tosi hyvä fiilis, kun on ihan puhki, kertoi naisten voittaja maalissa ja kehui vuolaasti Hauhon kisaa, jossa hänen mukaansa on poikkeuksellisen hyvä fiilis.

– Täällä kun on eri-ikäisiä ja -tasoisia kilpailijoita yhtä aikaa kisaamassa sekä kivasti yleisöä paikalla, niin siitä tulee hieno tunnelma.

Myös iltakilpailu sai voittajalta kiitosta, sillä se tarjoaa kivan välipalan viikonloppukisojen väliin.

Oikea Reitti oy:n ja Hauhon Sisun suunnistusjaoston järjestämä jokamiestriathlon teki jälleen osanottajaennätyksen, sillä 310 kilpailijaa ilmoittautui ennakkoon ja paikalla heitä oli lähemmäs kolmesataa. Kilpailunjohtaja Mikko Reitti kertoi, että tapahtuma on muovautunut vuosien varrella, jotta mahdollisimman moni halukas voitaisiin ottaa mukaan. Suurin haaste on polkupyörien mahtuminen vaihtoalueelle.

Lupaukselta kova aika

Yksi illan kovimmista suorituksista nähtiin hyvinkääläiseltä Kasper Borremansilta. 13-vuotias juniori antoi kovan vastuksen vanhemmille kilpailijoille kellottamalla kovan ajan 34.14, millä olisi miesten sarjassakin ollut korkealla. Nuoresta iästään huolimatta Borremans on ehtinyt tutustua lajin saloihin jo viisi vuotta.

– Kilpailuita kertyy liki kymmenen vuodessa. Tänä vuonna pääsen ensimmäistä kertaa SM-kilpailuihin, kertoi kahdeksannen luokan aloittava voittaja maalissa. Hän harrasti aiemmin jalkapalloa ja uintia, mutta päätyi sitten triathloniin.