Jukka Jalonen: Varmaan KHL jää historiaan Suomen osalta – "KHL hyvine ulkomaalaisvahvistuksineen on ollut Euroopan kovin sarja"

Maailma muuttuu, ja viime aikoina muutokset ovat heijastuneet aiemmin kovin hitaasti muihin mullistuksiin reagoineeseen urheilumaailmaankin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on päättänyt suomalaisen huippujääkiekkoilun KHL-aikakauden.

Runsaan vuosikymmenen mittainen ajanjakso toi suomalaisille huippukiekkoilijoille suuren määrän miljonääritason työpaikkoja maailman toiseksi parhaassa jääkiekkosarjassa. Olympiakultaa Pekingissä voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen ydin muodostui KHL-pelaajista.

– Kyllä sillä on ollut kohtuullisen iso merkitys, maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen vastasi kysymykseen KHL:n merkityksestä suomalaiselle kiekkoilulle.

Jalonen osallistui maajoukkueen mediatilaisuuteen etäyhteydellä, koska oli saanut koronavirustartunnan.

– KHL hyvine ulkomaalaisvahvistuksineen on ollut Euroopan kovin sarja. Moni pelaaja on mennyt eteenpäin ja sitä kautta A-maajoukkue on hyötynyt. Jokereiden mukanaolo on ollut kova juttu. Monet suomalaispelaajat ovat päässeet pelaamaan huippujoukkueita vastaan. Se on vienyt eteenpäin sekä pelaajia että valmentajia, Jalonen sanoi.

Jokereiden on vaikea nähdä enää palaavan itäliigaan, ja useat suomalaispelaajat ovat jättäneet venäläisjoukkueensa.

– Varmaan KHL jää historiaan Suomen osalta. Pelaajien pitää funtsia, missä he jatkossa pelaavat. Uskon, että kärkipelaajat löytävät hyvät pelipaikat, Jalonen sanoi.

Se merkitsee paluuta menneeseen. Ennen KHL-aikakautta niukasti NHL:n ulkopuolelle jääneet suomalaispelaajat päätyivät Ruotsiin tai Sveitsiin – tai jäivät kotimaiseen Liigaan.

– Uskon, että Euroopan sarjat vahvistuvat tulevaisuudessa. Niiden sarjojen taso nousee ja sinne tulee sama vaatimustaso, jääkiekkomaajoukkueen general manager Jere Lehtinen ennakoi.

Jalonen korosti puheidensa olevan pelkkää spekulaatiota, mutta ennakoi Jokerien palaavan kotimaiseen Liigaan.

– Tunne on se, että Jokerit palaa nyt Liigaan. Eri asia on, voisiko se tapahtua jo tulevaksi kaudeksi. Tuntuu, että se tulee vähän nopeasti. Ehkä olisi järkevämpää siirtää sitä. 2023–2024 olisi järkevän oloinen, mutta en ole puhunut jokerivaikuttajien kanssa, Jalonen sanoi.