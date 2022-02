Jukka Jalosen sapluunasta jää harvinaisen tarkka menestysjälki

Kurinalaisuus ja kärsivällisyys ovat ne asiat, joita Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen jäsenet ovat toistelleet läpi Pekingin olympiaturnauksen. Erinomaisena turnausvalmentajana tunnetun Jukka Jalosen suojatit näyttivät perjantaina kumpaakin, kun Leijonat taivutti Slovakian 2–0 ja eteni sunnuntain loppuotteluun.

Jalonen teki historiaa. Koskaan aiemmin Suomen miesten maajoukkue ei ollut edennyt loppuotteluun kolmissa arvokilpailuissa peräkkäin. Kevään 2019 MM-kullan ja 2021 MM-hopean jatkoksi tarjolla on seuraavaksi jotain, mitä suomalainen jääkiekko ei ole saavuttanut: olympiakultaa.

– On löytynyt sapluuna, miten arvoturnauksissa pärjätään. En tiedä oliko tuo maailman kaunein peli, mutta toimiva. Jalonen luottaa pelaajiin ja siihen, että toteutamme suunnitelmaa. Henki on tosi hyvä, luottohyökkääjä Marko Anttila ruoti menestystekijöitä.

Välierän ratkaisurooleissa heiluivat avausmaalin tehnyt Sakari Manninen, maalinsa koskemattomana pitänyt Harri Säteri (28 torjuntaa) ja Leijonat mitalikarjuntaan vapauttanut toinen maalintekijä Harri Pesonen.

Rytmejä 1970-luvulta

Kurinalaisuutta Leijonat esitti muun muassa saapumalla jäälle alkulämmittelyyn sekunnilleen ajoissa kärjen järjestyksenä Säteri, Leo Komarov, Miro Aaltonen ja Anttila. Slovakia aloitti puolisentoista minuuttia myöhemmin, mutta viihtyi niin kauan, että jääkoneet ajoivat jo kaukaloon. Suomi poistui kolmisen minuuttia aiemmin.

Slovakian eläkeikäinen päävalmentaja Craig Ramsay on menettänyt hiuksensa, mutta ei kykyään virittää joukkue pelaamaan hänelle tuttua 1970-luvun pohjoisamerikkalaista taistelulätkää. Slovakia laukoi, häiritsi, puolusti ja mittasi johtoasemassa avauserästä asti olleen Suomen kärsivällisyyttä.

Suomella oli paikka naulata peli toisessa erässä, kun Manninen viisikkoineen pääsi pyörittämään kahden miehen ylivoimaa reilun minuutin.

Yritys oli vähällä osua peukaloon, kun pian ylivoiman jälkeen Slovakia loi maalintekopaikkoja Säterin torjuttavaksi.

Muistutus kurinalaisuudesta tuli myös, kun Manninen tarjoili ylimielisen taaksesyötön, jonka seurauksena Slovakia pääsi vastahyökkäykseen. Säteri selvitti senkin.

Jalonen myönsi jännityksen.

– Asetelma oli erilainen kuin mikä se tulee olemaan finaalissa. Välierässä on vielä vähän hävittävää, kun pelataan finaalipaikasta. Finaalissa on eri tilanne, kun jotain on jo saavutettu, toisen olympiamitalinsa varmistanut päävalmentaja sanoi.

– Uskon, että meidän peli on rennompaa finaalissa. Olimme johtoasemassa pikkuisen varovaisempia ja kipsissä. Näki, että rentous puuttui ylivoimastakin.

Sekunnit pois

Lopussa Ramsay veti maalivahdin pois ja haki ylimääräisen kenttäpelaajan kera tasoitusta. Ville Pokka hoksasi tilanteen ja lähetti Teemu Hartikaisen kautta pitkän syötön vaihdosta tulleelle Pesoselle, joka naulasi ottelun valmiiksi.

– Olihan se 2–0 tärkeä. Ei jäänyt paljon aikaa kelloon. Pelasimme vielä fiksusti sekunnit pois, kahdesti MM-välierän ja kerran olympiavälierän hävinnyt puolustaja Juuso Hietanen tunnelmoi.

Hietanen saavutti pronssia Sotshissa 2014, jolloin Suomi otti kuudennen jääkiekon miesten olympiamitalinsa. Seitsemännen väri selviää sunnuntaina, mutta Leijonat kasvatti jo Suomenkin saldon Pekingissä seitsemään. Se ylittää kolmien edellisten talvikisojen mitalimäärät.

Suomi kohtaa loppuottelussa Venäjän olympiakomitean joukkueen tai Ruotsin.