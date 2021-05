Jussi Ahokas on TPS:n seuraava päävalmentaja

KooKoota kaksi edelliskautta valmentanut Jussi Ahokas on valittu jääkiekkoliigassa pelaavan TPS:n uudeksi päävalmentajaksi. Nuorten maajoukkueissa maineensa hankkinut Ahokas seuraa tehtävässä Raimo Helmistä, joka johti seuran päättyneellä kaudella liigan finaaleihin ja SM-hopealle.Ahokkaan 2+1 vuoden sopimus julkistettiin keskiviikkona TPS:n youtube-lähetyksessä.– Ensinnäkin puhutaan yhdestä liigan isoista ja erittäin perinteikkäästä seurasta. Turku on hieno kaupunki ja on mahdollisuus pärjätä,…