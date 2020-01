Juuse Saroksen Nashville Predators pestasi uuden päävalmentajan

NHL-jääkiekkoseura Nashville Predators on palkannut päävalmentajakseen John Hynesin, joka korvaa potkut saaneen Peter Lavioletten. Hynes, 44, on itse saanut tällä kaudella kertaalleen potkut NHL:ssä, kun New Jersey Devils antoi hänelle lähtöpassit joulukuun alussa.

– John Hynes on kirkas nuori valmentaja ja hieno johtaja, jolla on meriittejä sekä nuorten pelaajien kehittäjänä että konkareiden motivoijana, Nashvillen GM David Poile kehui NHL:n kotisivuilla.

Hynes valmensi viidettä kauttaan New Jerseytä ennen potkujaan.