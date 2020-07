Käänne: Lentopallokerholle uusi italialaisapuvalmentaja – "Asiat etenivät vauhdikkaasti"

Hämeenlinnan Lentopallokerhosta kerrottiin kesäkuun puolivälissä, että sen valmennustiimi vahvistuu 26-vuotiaalla italialaisvalmentaja Mattia Minellillä. Minellin oli tarkoitus tuoda osaamista esimerkiksi videoiden ja tilastoiden parissa. Lisäksi hänen oli määrä toimia nuorten valmentajana samaan tapaan kuin viime kaudella tehtäviä hoitanut Fabio Collina.

Nyt tuota samaa ruutua saapuu täyttämään 30-vuotias Leonardo Ceccarini, jonka on määrä saapua Suomeen elokuussa.

Lentopallokerhosta kerrotaan, että Minellin perhesyyt aiheuttivat tarpeen äkilliselle apuvalmentajavaihdokselle.

– Jäimme pohtimaan Minellin valintaa, kun tilanteeseen alkoi liittyä liikaa epävarmuutta. Henkilökohtaiset syyt tässä tautitilanteessa Italiassa aiheuttivat siellä päässä hankaluuksia ja pädyimme tähän ratkaisuun, Lentopallokerhon manageri Ville Kalliomäki avaa.

– Löysimme tämän kaverin ja asiat etenivät vauhdikkaasti. Leonardo vahvisti tulonsa mietittyään yhden päivän.

Päävalmentaja Matteo Pentassuglia on tyytyväinen Ceccarinin tuloon.

– Minellillä oli kotipuolessa hieman ongelmia ja lopulta päätimme, että nyt on aika etsiä toinen henkilö valmennustiimiin. Olimme onnekkaita, että löysimme vielä paljon kokeneemman valmentajan tilalle, Pentassuglia sanoo.

Enemmän kokemusta

Ceccarinilla on 30-vuotiaaksi valmentajaksi pitkä kokemus. Hän on aloittanut valmennustehtävissä jo vuonna 2008.

Ceccarini toimi viimekaudella apuvalmentajana ja scoutin tehtävissä Serie A2:ssa Peimar Volley Calcissa sekä Tunisian maajoukkueessa. Tunisia selviytyi karsinnoista kesältä 2020 koronaviruspandemian vuoksi vuodella eteenpäin siirrettyihin Tokion olympialaisiin.

– Hän on työskennellyt tunnettujen italialaisvalmentajien kanssa ja hänellä on hyvä visio lentopallosta. Sain hänestä hyvät suositukset ja hänellä on paloa saapua Suomeen valmentamaan, Pentassuglia kommentoi.

– Leonardo on reissanut ympäri maailmaa myös datahommissa ja hän oli sopiva palanen pakettiimme. Hänellä on hyvä ystävä Helsingissä, joka suositteli Suomea hänelle – ja lopulta päätös vaikutti olevan hänelle helppo, Kalliomäki säestää.

Vahvistuksia kartoitetaan

Päävalmentaja Pentassuglian mukaan nyt kun valmennustiimi on kasassa, joukkue alkaa hahmottua. Pelaajamarkkinoilla pohditaan kuitenkin vielä yhtä vahvistusta.