KaaPo ja helle veivät Härmän pelistä terän – Hämeenlinnalaisten voittoputki päättyi maalittomaan tasapeliin

Laadukkaat maalipaikat olivat kortilla perjantaina Pullerilla, kun kolmen pelin voittoputkessa naisten Kakkosen seitsemännen pelikierroksen otteluun lähtenyt Hämeenlinnan Härmä kohtasi Kaarinan Pojat. Helteinen ilta päättyi maalittomana pistejakoon, johon kumpikin joukkue voi olla tasapuolisen pettynyt.

Perjantain vierailija Kaarinan Pojat on pelannut tuloksellisesti sekavan alkukauden, eikä Härmän ollut varmasti helppoa ennakoida tulevaa ottelua. KaaPo oli voittanut kaksi alkukauden peliään maalisuhteella 17–0, mutta loput neljä ottelua se oli hämmästyttävästi hävinnyt. Naisten Kakkonen on epätasainen sarja, joka on jo alkukaudella jakautunut selkeästi.

Härmän tehottomuuden voi ainakin osaltaan laittaa edellisessä kotipelissä kaksi kertaa osuneiden Eerika ja Laura Lähdekorven poissaolojen piikkiin. Toisaalta kotijoukkueen keskikentällä oli läpi ottelun isoja vaikeuksia tunnistaa oikeat hetket KaaPon puolustuksen murtamiseen.

Hyökkäyslinjassa oli useita ylivoimatilanteita odottamassa vapauttavaa syöttöä. Sitä ei valitettavasti 90 minuutin aikana nähty.

Suurin syy maalittomuuteen löytyi kuitenkin molempien joukkueiden puolustuksista. Kentän kuningattaret olivat joukkueidensa topparit, Härmän Ella Rinta-Filppula ja KaaPon Eveliina Koivu . Pelaajat olivat päätä muita pidempiä ja pitivät vastustajien heppoiset hyökkäykset hyvin aisoissa.

Kotijoukkueen kannalta on iso onni, että Rinta-Filppula kantaa tälläkin kaudella naisten liigajoukkueen värien sijasta vihreää paitaa Kakkosessa.